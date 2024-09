Cos’è e come si pratica il Rucking?

Per praticarlo è sufficiente camminare con il peso sulle spalle e sulla schiena , ancor meglio se su distanze e terreni diversi, senza però esagerare. Se si è alle prime armi meglio rimanere su una distanza di circa 2-4 km e non superare i 6, iniziando magari con una forma ibrida che preveda circuiti da mezz'ora di camminata senza peso e 15 minuti di rucking .

Non importa il contenuto ma solo che sia raggiunto un peso tale da prevedere un minimo sforzo, da calibrare in funzione della propria preparazione fisica e dell'obiettivo che ci si prefigge. Per i principianti il consiglio è di non superare i 5-6 kg.

Il rucking è un allenamento facile da svolgere perché non richiede un equipaggiamento specifico. Basta avere uno zaino abbastanza capiente da riempire con oggetti pesanti come libri ma anche sacchi di sabbia o sassi.

Siccome si può praticare ovunque, scegliere percorsi immersi nel verde consente di beneficiare anche della connessione con la natura, che porta a risvolti positivi anche per quanto riguarda la salute mentale . In particolare, fare rucking regolarmente combatte lo stress , aiuta ad aumentare la determinazione e la capacità di focalizzarsi sul raggiungimento degli obiettivi.

Ci sono controindicazioni?

Praticare rucking è estremamente benefico sotto diversi punti di vista ma per evitare di farsi male è necessario prestare attenzione e non esagerare con il peso e aumentarlo gradualmente, soprattutto se si è anziani, principianti o in generale non si ha una struttura muscolare particolarmente sviluppata. Il rischio, infatti, è di infortunarsi e incorrere in strappi alla schiena o lesioni alle articolazioni, alle caviglie, alle spalle al collo.

