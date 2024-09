Cos'è e come funziona il pilates al muro?

Il principio alla base di questa disciplina è molto simile a quello del Reformer Pilates , ma mentre in quella variante si usano macchinari per sfidare e stimolare il corpo, in questo caso è il muro a fungere da attrezzo.

Perché sceglierlo?

Si può fare ovunque

È adatto anche ai principianti e a chi è poco allenato

È intenso ma allo stesso tempo sicuro

Il pilates al muro è un allenamento che non richiede di recarsi in palestra, né di acquistare attrezzi o indumenti specifici. Per questo può essere approcciato anche da chi è alle prime armi o non ama frequentare corsi in ambienti comuni. Richiedendo solo la presenza di un muro può essere praticato ovunque: a casa ovviamente ma anche all'aperto o in vacanza e questo consente di non interrompere la propria routine fitness o di inserire il pilates in qualunque momento della propria giornata.

Pur trattandosi di un allenamento intenso può dirsi anche assolutamente sicuro perché grazie al muro è più facile mantenere la giusta postura, evitando quindi infortuni.

Inoltre, è un allenamento estremamente versatile e che si presta ad infinite variazioni, che quindi si adattano alle esigenze e capacità di tutti.