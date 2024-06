Cos’è e a cosa serve l’Hot fusion yoga?

L'Hot Fusion Yoga è una tipologia di yoga che unisce diversi stili e le cui Asana (le posizioni), come suggerisce il nome, vengono praticate in un ambiente dalle temperature elevate, di circa 40 °C.

Cosa serve per praticarlo?

Come detto l'Hot Fusion Yoga non ha nulla di diverso dallo yoga tradizionale se non le caratteristiche dell'ambiente in cui si pratica.

Ciò che serve per praticalo è quindi il classico tappetino e un abbigliamento comodo, che in questi caso deve essere il più possibile leggero e di un materiale in grado di far traspirare la pelle.

Essenziale anche un asciugamano da yoga per assorbire il sudore, ancor meglio se in microfibra traspirante.

