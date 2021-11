Capita di frequente che all'esercizio fisico ad alta intensità, o all'eccessivo sforzo durante l'allenamento, si accompagnino capogiri e perdita di equilibrio, associati alle vertigini, una condizione innescata da movimenti della testa determinati o improvvisi. Le corse lunghe o gli sprint riducono l'idratazione, portano al calo di zuccheri (ipoglicemia), ad aumentare il battito cardiaco ed affaticare il sistema muscolare. Le vertigini sono manifestazioni tipicamente benigne; tuttavia, se persistono e sono di seria entità, è consigliabile rivolgersi al propro medico riferendo i sintomi per ricevere una diagnosi precisa e le opzioni di trattamento.

Vertigini: cosa sono?

Le vertigion possono essere definite come un insieme di sensazioni illusorie in cui il soggetto che ne è colpito ha la percezione che il suo corpo o gli oggetti che lo circondano siano in continuo movimento oscillatorio. La più comune causa di vertigini è la condizione nota come vertigine parossistica posizionale benigna VPPB, un disturbo dell'apparato vestibolare.

Le vertigini sono essenzialmente di due tipi: se derivanti da un'alterazione dell'apparato vestibolare – che è l'organo dell'equilibrio – prendono il nome di vertigini periferiche, mentre le vertigini che derivano da un problema dell'encefalo o del cervelletto o del tronco encefalico sono meglio conosciute come vertigini centrali.

Le vertigini e i sintomi associati hanno durata variabile per ogni soggetto: possono scomparire dopo qualche minuto o perdurare per diverse ore, se non addirittura giorni. Le cause scatenanti possono incidere sulla durata.