Corsa sul posto: è un buon allenamento?

Introduzione La corsa sul posto è uno degli esercizi più utilizzati nella fase di allenamento, che andrebbe sempre eseguita prima di iniziare il workout vero e proprio per preparare i muscoli. In realtà, si tratta di un'attività che potrebbe avere una grande efficacia anche se praticata in maniera a se stante, magari alternando diverse varianti. Di corsa sul posto, infatti, non ce ne è una sola e tutte sono benefiche.

Corsa sul posto, varianti Corsa con le ginocchia alte

Corsa calciando i piedi ai glutei

Skip con ginocchia basse

Corsa con le gambe tese

Skip con calcio

Balzi a piedi pari o con la corda per saltare

o con la corda per saltare Skip gamba alternata

Jump squat

Quando è utile correre sul posto Correre sul posto non offre gli stessi benefici della corsa classica poiché prevede l'utilizzo di muscoli diversi e l'esecuzione di altri movimenti. Tuttavia, i vantaggi sono comunque numerosi. La corsa sul posto può essere un'ottima opzione di allenamento aerobico, in particolare, quando non si può uscire a correre e non si ha disposizione un tapis roulant. Per esempio, potrebbe essere la soluzione migliore se le condizioni climatiche non sono favorevoli, se si è in viaggio, se si è bloccati in aeroporto o al lavoro. Non è ideale invece se si vuole fare una sessione cardio più lunga.

Corsa sul posto e corsa: differenze La corsa sul posto non utilizza la stessa meccanica del corpo della corsa normale. Non richiede l'uso dei muscoli che permettono di andare avanti

Prevede un atterraggio maggiore sulle punte dei piedi , il che aumenta la forza della caviglia e della parte inferiore della gamba

, il che aumenta la forza della caviglia e della parte inferiore della gamba Utilizzare maggiormente le dita dei piedi e gli avampiedi può esercitare una pressione eccessiva sulle ginocchia e sui fianchi

e sui fianchi Invece di spingere il corpo in avanti, si sollevano le ginocchia verso l'alto, il che richiede meno forza dei glutei

il che richiede meno forza dei glutei Mantenere la postura corretta mentre si corre sul posto può essere difficile nel lungo periodo

La corsa normale attiva maggiormente i muscoli posteriori della coscia e i glutei esercitando meno stress sui flessori dell'anca

Nel complesso, la corsa è più facile e offre maggiori benefici cardiovascolari

Come correre sul posto La corsa sul posto è un esercizio aerobico relativamente semplice, che richiede di muovere e contrarre costantemente i muscoli di tutto il corpo, migliorando la forza muscolare, la stabilità e la flessibilità. È importante però assumere la postura corretta, per massimizzare i vantaggi dell'attività e ridurre i rischi. Bisogna mantenere la testa allineata con la schiena e con il collo, con lo sguardo verso l'orizzonte e non verso il basso, le spalle aperte in posizione naturale e rilassate, con il busto leggermente inclinato in avanti. Le braccia oscillano avanti e indietro, l'appoggio del piede dovrebbe avvenire il più possibile con la parte mediale, evitando di atterrare sul tallone. Correre sul posto su un tappeto o su un'imbottitura può aiutare a ridurre parte dell'impatto e dello stress sul corpo. Ovviamente, nelle varianti cambieranno alcuni dettagli, ma comunque è importante mantenere queste indicazioni di base.

Corsa sul posto, benefici Potenzia i muscoli della parte inferiore del corpo

Aiuta ad allenare e rafforzare il core

Coinvolge anche le braccia e la parte superiore

Sviluppa l'equilibrio, l'agilità, la stabilità , la flessibilità e la coordinazione

, la flessibilità e la coordinazione Può ridurre il rischio di cadute o infortuni

Migliora la postura

Aumenta la frequenza cardiaca, allenando il cuore

Riequilibra i livelli di zucchero e di grassi nel sangue

Brucia calorie e grassi , coadiuvando nella perdita di peso

, coadiuvando nella perdita di peso Stimola la circolazione

Migliora la capacità polmonare

Permette di variare la routine fitness, prevenendo la noia

Fasi di allenamento Riscaldamento: è importante prevedere sempre, anche in questo caso, una fase di riscaldamento, eseguendo alcuni esercizi di stretching prima di iniziare a correre sul posto. Fase centrale: quindi, si può passare alla fase centrale del workout, cominciando con un ritmo lento e aumentandolo progressivamente, muovendo i piedi più velocemente. Si può impostare un allenamento a intervalli, prevedendo una sequenza di esercizi diversi, abbinando la corsa ad altri tipi di esercizio, per esempio cardio o di tonificazione. In ogni caso, si consiglia di iniziare con un intervallo di 10 minuti, seguito da un periodo di riposo. Poi si può aumentare gradualmente la durata e l'intensità di ogni intervallo e magari accorciare il periodo di riposo. Si possono alternare anche diversi stili di corsa sul posto. Defaticamento: terminare con un defaticamento camminando o facendo jogging sul posto per alcuni minuti e facendo qualche allungamento.