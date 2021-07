Correre tutti i Giorni va bene?

Quando si tratta di allenamento ci sono molte teorie: c'è chi dice sia meglio farlo a giorni alterni, chi che sia più efficace se fatto senza interruzioni, chi che servano necessariamente un paio di giorni di riposo alla settimana. E per quanto riguarda la corsa? Correre tutti i giorni potrebbe avere diversi benefici . Tuttavia, molto dipende dal singolo caso : da come si sente la persona, dalle sue condizioni di salute, dalla sua forma fisica. Per rispondere a questa domanda, dunque, serve un ragionamento più complesso. La cosa migliore è rivolgersi a un medico sportivo per capire come muoversi senza rischi, ma anzi ottendendo il maggior numero possibile di benefici.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che correre troppo, troppo intensamente o in modo errato può avere effetti negativi sulla salute. Ecco perchè è bene fare attenzione e chiedere sempre il parere del medico prima di iniziare a correre tutti i giorni.

La frequenza della corsa può essere più importante della velocità, della durata o dell'intensità. Per capire qual è la propria frequenza ideale, meglio affidarsi a un medico sportivo che, sulla base di vari parametri, stabilirà se è il caso di correre tutti i giorni o no.

La frequenza di corsa ideale di una persona dipende da: età, salute generale, eventuali problemi, obiettivi della routine di fitness . Diversi studi hanno dimostrato che quando una persona corre in sicurezza e sta bene, la corsa regolare di solito fornisce più benefici per la salute che rischi.

La persona può trarre maggiori benefici fisici e mentali se si impegna a fare esercizio regolarmente durante la settimana , piuttosto che tentare fare tutto l'esercizio consigliato per la settimana in una o due sessioni. Tuttavia, se molti studi hanno evidenziato i benefici di un'attività fisica regolare, i ricercatori hanno meno prove sugli effetti specifici della corsa quotidiana. Inoltre, i risultati degli studi che valutano l'impatto della corsa tendono a essere difficili da confrontare perché si riferiscono a diverse popolazioni di persone, con routine di corsa e condizioni differenti.

Consigli per correre in sicurezza

Ecco alcuni consigli utili a tutte le persone che puntano a correre tutti i giorni e desiderano trarre i massimi benefici dalla corsa.

Iniziare in maniera graduale

Specialmente se non si è allenati, evitare di partire con il piede premuto contro l'acceleratore. Il motto "chi va piano va lontano" è valido anche e a maggior ragione quando si tratta di allenamento. Iniziare con brevi periodi di esercizio di intensità da leggera a moderata durante la settimana. Quindi, passare gradualmente a sessioni più frequenti, più lunghe e più vigorose. Per perdere peso, aumentare gradualmente la routine.

Non accelerare troppo

Una persona dovrebbe iniziare correndo o camminando a un ritmo che le permetta di parlare senza sentirsi senza fiato. La durata o la frequenza dell'esercizio non dovrebbero mai causare dolore o lesioni.

Variare l'allenamento

Per massimizzare gli effetti dell'allenamento, sarebbe importante anche variarlo. Per esempio, prima di arrivare a correre tutti i giorni, è consigliabile provare altri tipi di esercizi, compresi quelli che migliorano la forza, l'equilibrio e la flessibilità.





Essere realistici

L'entusiasimo e la forza di volontà sono indispensabili, ma essere motivati non significa essere poco obiettivi. Fare un piano realistico di allenamento che tenga conto di fattori quali età, sesso, condizioni mediche e obiettivi di salute e se ci si rende conto che la corsa è meno benefica o più impattante del previsto, non avere remore a sostituirla con un'altra forma di esercizio aerobico, come il nuoto, la bicicletta o la camminata veloce.

Prima di correre è sempre bene fare degli esercizi di stretching: si tratta, infatti, di una delle strategie per prevenire traumi e lesioni della corsa. Non bisogna dimenticare che si tratta di un'attività impattante, per cui è importante prendere precauzioni per tutelarsi.