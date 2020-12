La corsa è uno degli sport più praticati, anche grazie all'immediatezza con cui è possibile iniziare e al fatto che non servano particolari abilità pregresse per muovere i primi passi. Quando si decide di abbracciare il running, una delle prime domande che solitamente ci si pone è se sia meglio farlo all'aria aperta o indoor, avvalendosi di un tapis roulant. Spesso si compie l'errore di credere che tra le due varianti non ci sia molta differenza ma non è così, tanto che esistono sostenitori dell'una e dell'altra variante, fautori di argomentazioni agli antipodi. Chi ama stare all'aperto sostiene che la corsa su tapis roulant sia monotona e noiosa, mentre i runner su tapis roulant preferiscono correre in un ambiente controllato e privo di rischi. La verità, però, è che non esiste una corsa migliore di un'altra. Si può trarre vantaggio da entrambe, basta conoscerne i pro e i contro per poi decidere quale sia meglio per ognuno.

Corsa su Tapis Roulant Il tapis roulant è un attrezzo ginnico dotato di rullo rotante controllabile su cui si può camminare o correre. Pro Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di un tapis roulant è il fatto che non sia vincolato al tempo o alla situazione atmosferica, visto che essendo posizionato in un luogo chiuso può essere usato di giorno o di notte e con qualsiasi clima. La maggior parte dei sostenitori della corsa indoor apprezzano, inoltre, le varie funzioni che la macchina può offrire, come il controllo preciso del ritmo della falcata, dell'inclinazione e degli intervalli temporali di esecuzione. Questa corsa è anche particolarmente indicata per coloro che si stanno riprendendo da un infortunio, che possono impostare un programma di allenamento che progredisca di pari passo con la propria riabilitazione. Un'opportunità inesistente per quanto riguarda la corsa all'aperto che, a causa di fattori come terreno irregolare, marciapiedi scivolosi o ostacoli sul percorso, può rappresentare un pericolo maggiore. Infine, allenarsi su un tapis roulant riduce il rischio di infortuni alle articolazioni poiché la maggior parte dei modelli assorbe l'impatto della corsa, al contrario dei terreni esterni come marciapiedi, sentieri o strade. Contro A differenza della corsa all'aperto, durante la quale si è circondati da un paesaggio che cambia con l'avanzare del proprio cammino, praticando quella indoor si rimane sempre in un luogo fisso e questo alla lunga può diventare noioso, nonostante i modelli più moderni abbiano schermi integrati che simulino una corsa all'aperto. Inoltre, l'allenamento su tapis roulant coinvolge in modo minore i gruppi muscolari dei glutei e quelli posteriori della coscia, rispetto all'alternativa all'aperto perché i movimenti su tapis roulant sono molto più fluidi. Per ovviare al problema e tonificare meglio i muscoli, una soluzione potrebbe essere svolgere un allenamento di resistenza un paio di volte a settimana. Infine, uno dei maggiori svantaggi della corsa su tapis roulant è il costo. Mentre correre all'aria aperta è gratis, farlo su un attrezzo, che sia proprio o della palestra, implica sempre un prezzo.