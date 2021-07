Correre ogni giorno: pro e contro

Introduzione

Correre ogni giorno può apportare diversi benefici per la salute. Dedicare anche solo 5-10 minuti ogni giorno alla corsa, a un ritmo moderato, può aiutare a ridurre il rischio di infarti, ictus e altre patologie a carico dell'apparato cardio circolatorio. Questi benefici, se l'allenamento è eccessivo, e quindi oltre le 5 ore a settimana, come sostengono gli esperti, svaniscono o si attenuano. Tradotto significa che non è necessario correre per ore ogni giorno. La corsa è un esercizio ad alto impatto e il sovrallenamento può causare di frequente strappi muscolari, lesioni, fratture da stress.

Per correre in sicurezza ogni giorno della settimana è utile pianificare i giorni per il cross training, l'allenamento della forza e il riposo.

Per iniziare a correre ogni giorno sono necessari: un paio di scarpe da corsa e calzini, vestiti da running resistenti al sudore come pantaloncini e magliette in tessuto tecnico (non in cotone). Quando si corre di notte o al mattino presto, è consigliato indossare un giubbotto riflettente o una luce che segnali la presenza in strada.