Allenarsi a digiuno: cosa succede? Perché allenarsi prima di colazione?

Allenarsi a digiuno è una pratica che, per un certo periodo di tempo, ha catturato l'attenzione di moltissimi amanti del fitness e del bodybuilding.

Questa modalità viene sfruttata principalmente sulle attività aerobiche di bassa intensità e alto volume, come ad esempio la camminata veloce, la camminata in salita, il ciclismo di fondo, il nuoto leggero e la corsa o running, con l'obbiettivo di massimizzare il consumo dei grassi mobilitati dal tessuto adiposo. In una parola: per dimagrire.

Ma funziona veramente? Scopriamolo.