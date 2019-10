I muscoli del core sono responsabili della manovra di Valsalva, ovvero la funzione per la quale il torace si riduce in termini volumetrici trattenendo il respiro, creando così una pressione interna superiore – sia dell'aria che del sangue . La Valsalva è spesso involontaria, durante le espressioni di forza fisica – nelle quali è considerata un fattore negativo – durante il travaglio e nel parto.

Non per nulla l' incontinenza da stress urinario, cioè la mancanza di controllo della vescica dovuta a disfunzione del pavimento pelvico, può derivare da una debolezza della muscolatura del core.

Il core influisce enormemente sulla postura; inoltre, si presume che dal esso origini la maggior parte dei movimenti funzionali di tutto il corpo, inclusi i gesti atletici e sportivi.

La base logica dell'apparato locomotore umano è quella di convogliare la forza dai segmenti ossei, attraverso varie articolazioni, in una specifica direzione. I muscoli del core allineano la colonna vertebrale, le costole e il bacino con l'obbiettivo di resistere all'espressione di forza specifica, sia statica che dinamica.

Per fare alcuni esempi, sarebbe impossibile deambulare o correre, eseguire un movimento di alzata olimpica, oppure nuotare o arrampicarsi, senza avvalersi della piena efficienza del core.

Funzione statica del core

La funzione statica del core è la capacità del proprio nucleo di allineare e stabilizzare lo scheletro per resistere ad una specifica forza.

Un esempio calzante di funzione statica del core è quello di "sparare con un fucile dalla posizione prona" – sdraiato sulla pancia. Per mantenere il massimo della precisione, il tiratore deve essere in grado di trasferire il proprio peso corporeo e quello del fucile fino a terra. Qualsiasi tentativo del tiratore di spostare la linea di tiro (muovere il mirino sul bersaglio con le braccia anziché assecondare il movimento con l'intero organismo) risulterebbe un fallimento. Per mantenere un livello massimale di precisione, non si dovrebbe esercitare semplicemente forza muscolare sul fucile, ma concentrarsi sull'asse dello scheletro per la stabilizzazione. Il core, poggiato a terra e relativamente lontano dal fucile, stabilizza la colonna vertebrale e il bacino, creando un vantaggio per la spalla, le braccia e il collo. Affinché gli elementi periferici rimangano più fermi possibile, senza muoversi inutilmente, la colonna vertebrale, il bacino e la gabbia toracica devono essere allineati l'un l'altro. Pertanto, è possibile affermare che i muscoli del core forniscano un supporto alla porzione assiale dello scheletro (cranio, colonna vertebrale e coccige) stabilizzando la parte superiore e quindi il fucile.

Funzione dinamica del core

La natura del dinamismo tiene conto sia della struttura scheletrica che della resistenza esterna, di conseguenza interessa diversamente sia i muscoli che le articolazioni rispetto alla posizione statica.

Per questo, durante il movimento dinamico la componente di contrazione muscolare centrale è superiore rispetto a quella di "rigidità" scheletrica, invece più importante nella staticità. Questo perché lo scopo della contrazione non è quello di opporsi a una resistenza statica, immutabile, ma di resistere a una forza che cambia sul piano del movimento. Durante il movimento, i segmenti corporei devono assorbire la resistenza in modo fluido, e quindi i tendini, i legamenti, i muscoli e le innervazioni assolvono ruoli diversi e mutevoli. Questi includono reazioni posturali ai cambiamenti:

di velocità (rapidità di una contrazione)

di movimento (tempo di reazione)

di potenza (quantità di resistenza vinta in un periodo di tempo).

Un esempio semplice di funzione dinamica del core è di camminare su un sentiero di montagna. In tal caso, il corpo dovrebbe resistere alla gravità durante il movimento verso una specifica direzione, equilibrandosi nonostante le irregolarità del suolo. Questo obbliga un allineamento bilanciato dell'asse centrale e delle estremità, e allo stesso tempo asseconda lo slancio spingendo dal suolo alla direzione opposta. Si è generalmente portati a credere che gli arti inferiori siano i primi responsabili della deambulazione e della corsa, ma non è così. Il "motore principale" è il core, sul quale cosce e gambe possono sviluppare la propulsione.