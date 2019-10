Vista l'influenza che esercita non solo in ambito prestativo, ma anche nelle attività di tutti i giorni, nella semplice postura e in molti disagi comuni – ad esempio la lombalgia – va da sé che integrità e funzionamento del core meritino la giusta attenzione. In generale, qualunque forma di allenamento del nucleo può essere definita "core training", ma il protocollo necessario a una migliore stabilizzazione (core stability) piuttosto che al potenziamento potrebbe risultare abbastanza diverso.

Non tutti i tecnici riconoscono una differenza tra questi due obbiettivi. D'altro canto, il core può lavorare in staticità o dinamismo, oppure in entrambe le modalità. Per incrementare la stabilità – aspetto ricercato da molte persone che soffrono di mal di schiena – l'allenamento ideale è quello di ricreare, nei limiti di sicurezza, una precarietà di equilibrio e su di essa far lavorare il core (staticità e isometria). Il core stability può essere sviluppato efficacemente anche in calisthenics (callistenia). Un core training destinato al potenziamento invece, che potrebbe essere ad esempio l'obbiettivo di un pugile, deve includere esercizi dinamici e spesso in resistance training.