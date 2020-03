Corda per Saltare

Spesso identifichiamo il salto con la corda come un'attività legata all'infanzia e siamo incapaci di vederne il potenziale. Saltare la corda è, infatti, un allenamento molto efficace che coinvolge tutti i muscoli delle gambe e dei piedi, ma anche gluteo, deltoidi e trapezi. Lo avreste mai detto? Eppure è proprio così. Ecco perché la colda per saltare è uno degli attrezzi che non dovrebbero mancare in una palestra in casa.

In effetti è un attrezzo perfetto proprio per chi non ha la possibilità di allestire una vera e propria palestra in casa con tapis roulant, cyclette, ellittica e così via: non occupa praticamente spazio, non ha bisogno di particolare manutenzione ed è pronta per l'uso. Naturalmente è importante avere una buona tecnica, altrimenti si rischia di farsi male, ma una volta appreso come saltare la corda correttamente, si può lavorare per tonificare il proprio corpo in grande tranquillità. Un allenamento base prevede 10 minuti di salto con la corda (sono ammesse piccole interruzioni in caso di inciampi).

Ecco quali vi consigliamo di acquistare.