Vuoi davvero metterti alla prova. Ti sei messo in testa di voler camminare, costantemente, tutti i giorni, per perdere peso e ritrovare la forma fisica di un tempo. Ma per aiutarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi, hai sicuramente bisogno di uno strumento che monitori i tuoi passi e che traduca in numeri i tuoi progressi. Questo strumento si chiama contapassi. Che cos'è e come funziona?

Contapassi: come funziona?

Il contapassi è uno strumento molto semplice da utilizzare, spesso già presente nel proprio smartphone o utilizzabile scaricando un'app. Anche detto pedometro, il contapassi ha una storia antica. I primi contapassi oscillavano con il corpo, contando i passi compiuti dalla persona, oggi – con l'avanzare della tecnologia – questi strumenti funzionano attraverso Gps che, individuando la posizione dell'individuo riesce a calcolarne i passi giornalieri, o attraverso accelerometro, sistema che rileva i movimenti su vari assi.

Contapassi migliori

Nella scelta del migliore contapassi, oggi, sono 3 le opzioni a nostra disposizione: Smartwatch

Smartband

App per smartphone Nel primo caso ci troviamo di fronte ad uno strumento altamente tecnologico, un orologio intelligente che funge sia da telefono che da contapassi e, solitamente, dispone anche di altre infinite funzioni. Il mercato offre una vasta gamma di smartwatch, delle marche più o meno note e da tutti i prezzi. Strumento diverso, con meno funzionalità del precedente, è il cosiddetto Smartband. Un braccialetto intelligente scelto, solitamente, proprio per la sua ottima funzione di pedometro con cardiofrequenzimetro ed altre interessanti e utili caratteristiche Infine ci sono le app scaricabili gratuitamente o a pagamento, in grado di trasformare lo smartphone in un efficiente contapassi.

Contapassi con cardiofrequenzimetro

(fonte: Photo Courtesy)

Uno smartband che monitora i passi e che, allo stesso tempo, controlla anche la frequenza cardiaca e l'analisi del sonno completa. Si tratta del Winisok Braccialetto Fitness Cardio IP67, un braccialetto intelligente con 0,96 pollici touch screen OLED, materiale TFT a cristalli liquidi di 1600 milioni di colori che offrono una buona visibilità anche alla luce del sole. Lo smartband offre anche la possibilità di cambiare lo sfondo, è impermeabile e non permette alla polvere di penetrare. Compatibile con smartphone Android e iOS.

Smartband contapassi

(fonte: Photo Courtesy)

Xiaomi Mi Band 3 è un braccialetto intelligente con contapassi efficiente, ma anche con molte altre funzionalità. Si tratta di uno strumento all'avanguardia, dalla linea semplice e total black, con display touch full OLED da 0,78 pollici, batteria che dura fino a 20 giorni (110 mAh) e peso di circa 20 grammi. Questo smartband permette di calcolare la frequenza cardiaca in tempo reale, di contare passi giornalieri, calorie, distanza percorsa, data/ora e metriche del sonno. Si può, inoltre, connettere allo smartphone per ricevere in tempo reale notifiche di messaggi da app, chiamate in entrata, ID chiamante, SMS, obiettivi di attività. Lo Xiaomi Mi Band 3 è compatibile con Android 4.4 / iOS 9.0 o versioni successive.

Smartwatch contapassi

(fonte: Photo Courtesy)

Willfull smartwatch è uno smartwatch con funzioni di pedometro, calcolo calorie e distanza, monitoraggio del sonno, nonché un telefono a tutti gli effetti. Con questo strumento, infatti, si possono ricevere notifiche di messaggi e chiamate, di messaggi da App (come Facebook, Whatsapp, Skype, Messenger, Twitter, LinkedIn, etc), ma si possono anche effettuare chiamate e messaggi se si inserisce all'interno una schema SIM. Lo Willfull smartwatch permette anche di controllare da remoto la fotocamera, la musica e si dispone anche di calcolatrice, calendario e funzioni "anti-smarrimento" e "trova telefono".

App contapassi da scaricare

Infine esistono moltissime app da scaricare per aggiungere allo smartphone che si possiede la funzione di contapassi. Tra queste vi suggeriamo Runtastic Pedometer Contapassi, Pacer, Google FIT, Sports Tracker e Pedometro, ma ne esistono anche molte altre gratuite o a pagamento.