Contapassi: Come Funzionano, Quale Modello Scegliere

Corsa e camminata sono tra le scelte più gettonate da chi punta a svolgere un'attività fisica cardio. A decretare il successo soprattutto della seconda sono diversi aspetti, come il fatto che possa essere svolta praticamente da tutti perché è possibile modularne intensità e durata sulla base del proprio livello di allenamento. Inoltre può essere praticata anche da chi si sta riprendendo da un intervento o infortunio o dai principianti che decidono di abbandonare almeno parzialmente la vita sedentaria. Senza contare che per camminare non servono molti strumenti se non un abbigliamento comodo, scarpe idonee e, se si vuole capire quanta strada si fa e tenere il conto dei passi, di un piccolo strumento tecnologico chiamato contapassi. Molto utile durante i primi allenamenti per conoscere il proprio livello di partenza, si rivela prezioso anche successivamente perché consente di monitorare i propri progressi giorno dopo giorno. I contapassi però non sono tutti uguali ed ognuno lavora in modo leggermente differente. Per questo è bene conoscere ogni tipologia, così da scegliere in modo consapevole quella che si crede faccia meglio per il proprio caso e per il tipo di camminata che si intende eseguire.

Cos’è il contapassi Il contapassi un uno strumento che, come suggerisce il nome, consente a chi lo usa mentre si allena di tenere il conto dei passi che effettua durante la propria sessione, e di monitorare il percorso svolto. Non usarlo ovviamente non rende meno benefica la camminata ma può far percepirel'allenamento meno coinvolgente. Sapere cosa si sta facendo, in che modo e con quali performance, infatti, aiuta a rimanere più concentrati e soprattutto motivati, e può fungere da stimolo a continuare nel tempo e a non cedere alla pigrizia che, soprattutto nelle persone poco abituate a fare sport, può presentarsi nel lungo periodo.

Differenze tra i diversi modelli di contapassi Il contapassi è uno strumento sportivo di uso comune e seppur piuttosto semplice, è disponibile in diverse versioni, molte nate negli ultimi anni a seguito del boom di praticanti di corsa e camminata, diventate oggi tra le attività sportive più in voga. Alcuni modelli sono più basici e consentono di misurare solo i parametri principali, mentre altri entrano più nello specifico. Ogni modello è pensato per altrettante tipologie di allenamento e conoscerli nel dettaglio è importante per fare la scelta giusta. Al di là delle specifiche caratteristiche di ognuno, si può dire che i contapassi si distinguano in due macro categorie: meccanici e digitali.

Contapassi meccanici I primi a fare il loro ingresso sul mercato sono stati i contapassi classici, ovvero quelli da polso o da caviglia, che si allacciano a tali parti del corpo e attraverso i movimenti corporei sono in gradi di registrare i numeri di passi compiuti. Questi modellisono conosciuti anche con il nome di pedometri e il loro funzionamento è piuttosto semplice. Al loro interno infatti, è presente un piccolo pendolo che ogni volta che si esegue un movimento oscilla, permettendo così ad un contatore contenuto anch'esso all'interno dello strumento di registrare quanti passi vengono fatti dalla chi lo utilizza.

Contapassi digitali Con il passare del tempo però questi strumenti classici hanno perso di appeal e sono stati sempre più spesso soppiantati tra gli amati del fitness da modelli più evoluti e digitalizzati. A renderli una scelta più frequente il fatto che, pur ricalcando il funzionamento base dei pedometri, avvalendosi di una tecnologia più avanzata sono molto più precisi. Esattamente come i suoi predecessori anche i contapassi digitali si indossano ma possono essere posizionati non solo alle caviglie o ai polsi ma, a seconda dei modelli, anche al braccio, alla cintura dei pantaloni, al torace o ai lacci delle scarpe. Per funzionare si avvalgono di un particolare sensore contenuto al loro interno che rivela i passi eseguiti e poi li moltiplica automaticamente per la lunghezza del passo precedentemente impostata. Il risultato di questa operazione indica la distanza percorsa e viene visualizzata su un display.