In ambito prettamente sportivo, nutrirsi correttamente ha la funzione di ottimizzare la prestazione. Anzitutto, mangiare in maniera adeguata nel periodo che precede l'attività garantisce una perfetta condizione fisica di base ( idratazione , scorte di glicogeno , livello minerale e vitaminico ecc). Se la prestazione è breve o media e / o con intensità bassa o media, incide maggiormente ciò che si è mangiato complessivamente nei due o tre giorni prima. Se la prestazione è lunga e / o caratterizzata da picchi di intensità notevoli, assume un ruolo determinante anche lo schema nutrizionale della giornata stessa (fino, addirittura, a ciò che si mangia prima di iniziare o durante la seduta). In secondo luogo, nutrirsi correttamente subito dopo la performance garantisce un recupero più efficacie ed efficiente possibile, il che inciderà ovviamente sullo stato fisico che avremo nell' allenamento successivo, e quindi sulla progressione del condizionamento nel lungo termine.

Nella cultura estetica (culturismo) o bodybuilding invece l'alimentazione ha un ruolo ancor più importante. Questo perché in fase di ipertrofia (bulking, massa, muscolazione), senza una dieta adeguata, non è possibile ottenere la massima "costruzione muscolare"; la definizione muscolare poi (dimagrimento, cutting) si fa quasi esclusivamente a tavola. Per di più, durante il periodo di massa, mangiando in maniera discontrollata si corre il rischio di aumentare anche la percentuale di grasso corporeo; in tal caso il processo di cutting diverrà più lungo e impegnativo, e assieme alla body fat (BF) pregiudicherà anche la massa magra. È quindi inutile cercare di crescere più possibile ma "sporchi". Durante il dimagrimento o definizione invece, una corretta gestione della dieta e dell'allenamento sono necessari a preservare in modo ottimale i risultati ottenuti durante il bulking. Troppa attività aerobica e un'alimentazione troppo povera di calorie – da proteine ma soprattutto da carboidrati – favoriscono il catabolismo muscolare e peggiorano il risultato finale.