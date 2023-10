Come tonificare il core senza fare gli addominali

Quando si struttura una routine fitness per allenare i gruppi muscolari spesso non si attribuisce la giusta importanza al core , che invece è una zona fondamentale. A differenza di quanto si pensa comunemente, esso non corrisponde semplicemente agli addominali , ma coinvolge diversi muscoli della parte centrale del corpo , che svolgono molte funzioni essenziali. Ecco perché è importante allenarlo. Per farlo non si possono svolgere semplicemente i normali esercizi addominali, ma occorre praticare movimenti più mirati.

Il core è il nucleo centrale del corpo , ossia un'area compresa tra la porzione inferiore del busto e il margine inferiore del bacino . È composto dai muscoli profondi appena elencati, che agiscono direttamente sulla colonna vertebrale e sulla pelvi. Il core, dunque, è molto di più dei soli muscoli addominali : ecco perché avere degli addominali forti e scolpiti, per quanto importante, non è sufficiente per avere un core allenato.

Come allenare il core

I classici addominali, come sit-up e crunches, non sono adatti per allenare il core, perché allenano solo una piccola parte dei muscoli del core, trascurandone altri essenziali per la postura corretta e la schiena. Inoltre, se fatti in maniera sbagliata possono anche creare dolori.

In alcuni casi, i classici addominali non sono semplicemente poco efficaci, ma addirittura dannosi e controindicati, come in presenza di diastasi addominale, osteoporosi, artrosi della colonna vertebrale, discopatia, problematiche agli arti inferiori.

Gli esercizi migliori per il core sono quelli isometrici. Durante gli esercizi isometrici, i muscoli si contraggono ma non si muovono. "Isometrico" deriva da "isos" (uguale) e "metria" (misurazione) e significa che i muscoli opposti esercitano la stessa forza l'uno verso l'altro, senza alcun allungamento o contrazione. Chiamati anche allenamento per la forza statica, gli esercizi isometrici migliorano profondamente la forza del core, insegnano a contrarre e coinvolgere i muscoli centrali e a creare una forte base di supporto per gli arti.

A differenza di quanto avviene con le contrazioni di tipo dinamico, in questo tipo di esercizi si mantiene una tensione costante per un determinato arco temporale, senza modificare né la lunghezza (le estremità dei muscoli non si avvicinano e non si allontano) né l'angolo articolare dei muscoli.

Quando si eseguono esercizi per allenare il core è importante tenere sempre l'ombelico verso la colonna vertebrale, cercando di non far sporgere lo stomaco e di non "spanciare" in avanti.