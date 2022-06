Come tonificare gambe e glutei con il metodo 12 3 30

Rendere più tonici gambe e glutei è spesso tra gli obiettivi primari di chi intraprende un percorso volto all'allenamento dei muscoli . Per farlo al meglio esiste un metodo innovativo che oltre ad agire su queste parti del corpo aiuta anche a perdere peso . Il suo nome è 12 3 30 e si tratta sostanzialmente di una camminata sostenuta in pendenza da svolgere sul tapis roulant .

Per mettere in pratica il metodo 12 3 30 è necessario avere a disposizione un tapis roulant perché calcolare la pendenza del terreno è fondamentale e farlo all'aria aperta potrebbe risultare piuttosto complicato.

Benefici del metodo 12 3 30

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità camminare circa mezz'ora al giorno almeno cinque giorni a settimana è uno dei modi migliori per migliorare la salute generale e mantenere la propria forma fisica e il corpo in movimento.

I benefici della camminata sono dunque noti e già farla in modo tradizionale o ad una velocità leggermente accelerata rappresenta quindi una sana abitudine da perseguire.

Tuttavia, seguire il metodo 12 3 30 è ancora meglio perché consente di stimolare l'attività cardiovascolare, migliorare l'attività respiratoria e bruciare qualche caloria in più diminuendo sensibilmente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e osteoporosi. Inoltre, muoversi su una superficie in pendenza, stimola i muscoli della parte inferiore del corpo ed è proprio questo che rende il 12 3 30 un allenamento cardio perfetto anche per tonificare i muscoli delle gambe e dei glutei.

Un workout simile, infine, riduce lo stress, migliora l'umore e stimola la produzione di endorfine, i cosiddetti ormoni del buonumore.

Come per tutte le altre attività sportive però, anche per questa vale la regola che i risultati si ottengono solo con la costanza. Per vederli, infatti, è necessario allenarsi con il metodo 12 3 30 almeno cinque giorni a settimana.

Fondamentale anche mantenere una postura corretta e quindi schiena dritti e addominali attivi con l'ombelico che spinge verso l'interno così da allenare il core. Il tallone, inoltre, deve toccare il terreno prima delle dita che danno la spinta per la falcata e le braccia devono muoversi in modo alternato rispetto alle gambe.