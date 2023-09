Come tenere la schiena dritta negli squat

Introduzione

Lo squat è uno degli esercizi più comuni nelle routine fitness di chi si allena in palestra ma anche a casa. In effetti, è un movimento che apporta moltissimi benefici ed è particolarmente allenante. Tuttavia, per avere i risultati sperati e non correre rischi bisogna eseguirlo nel modo corretto. In particolare, è fondamentale tenere la schiena dritta durante l'esecuzione. Ecco come fare.