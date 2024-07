Come stimolare la crescita del muscolo?

In questo breve articolo cercheremo di fornire alcune indicazioni utili per gestire in maniera "intelligente" un protocollo mirato all'ipertrofia o aumento della sezione trasversa del muscolo.

Cosa fa crescere i muscoli?

La crescita muscolare, nel soggetto che non fa uso di sostanze farmacologiche dopanti di natura anabolica - cioè un natural - è il risultato di un adattamento ipertrofico del tessuto muscolare scheletrico allo/agli stimolo/stimoli indotti dagli allenamenti di forza, che può verificarsi solo in presenza di alcuni presupposti fondamentali, e che può essere molto diverso in base alla predisposizione individuale.

In questa definizione abbiamo racchiuso l'intera essenza del bodybuilding natural, ma, perché risulti comprensibile, dobbiamo svilupparla meglio. Vediamo.

Ipertrofia, non iperplasia

L'ipertrofia è l'aumento in volume della miocellula.

La cellula muscolare ha la caratteristica di essere polinucleata, ovvero di contenere più nuclei, e di racchiudere le fibre contrattili, che occupano gran parte del citoplasma.

Anche se le cellule silenti possono specializzarsi in fase di condizionamento iniziale, aumentando apparentemente il numero di miocellule, e anche se le cellule satelliti possono fondersi alle fibrocellule per ripararle, con livelli ormonali anabolici (di testosterone) fisiologici, non è possibile instaurare l'aumento vero e proprio dei nuclei in cronico.

Ergo: le cellule possono solo aumentare di volume, non di numero.

L'aumento di volume è dato principalmente da due meccanismi:

ipertrofia contrattile : cioè del tessuto funzionale, cioè delle proteine che si accorciano e di tutte quelle coinvolte nel meccanismo di contrazione; si ottiene con l'allenamento di forza massimale .

: cioè del tessuto funzionale, cioè delle proteine che si accorciano e di tutte quelle coinvolte nel meccanismo di contrazione; si ottiene con l'allenamento di . ipertrofia sarcoplasmatica: cioè di tutti gli altri fattori del citoplasma, ovvero riserve energetiche (CP, glicogeno), acqua, mitocondri (numero e dimensioni), altri organelli ecc.

Partecipano all'ipertrofia anche altri fattori, come il grasso muscolare, l'aumento dei connettivi, la capillarizzazione ecc.

Quale allenamento di forza?

Tutti.

Qualsiasi allenamento di forza, anche quella resistente del mezzofondista breve, determina ipertrofia. La fisicità di atleti, come ad esempio i canottieri, ne è un esempio lampante.

Tuttavia, l'allenamento elitario è quello con i sovraccarichi (resistance training) e/o in callistenia, intervallato, a serie di ripetizioni, con recuperi tra le serie. Tecnicamente, parliamo di un interval training ad alta intensità, cioè un high intensity interval training - anche se, oggi, con questo termine si indicano prevalentemente gli allenamenti metabolici.

Ogni stimolo ha un effetto diverso sul muscolo, e ciò significa che l'allenamento del bodybuilder dev'essere ampio e completo:

dalla forza pura , espressa in poche ripetizioni ad alta percentuale sul massimale e recuperi completi;

, espressa in poche ripetizioni ad alta percentuale sul massimale e recuperi completi; alla forza resistente di breve durata, con molte ripetizioni o, comunque, con tempi sotto tensione muscolare (TUT) elevati.

Quali sono i presupposti fondamentali?

Escludendo la fase iniziale di condizionamento, che fa crescere chiunque, in qualsiasi situazione, per la crescita muscolare è necessario:

Impostare un bilancio calorico positivo, mangiando più di quando si consuma. Più la genetica è favorevole, meglio si ripartiscono le calorie nel muscolo anziché nel grasso. Ciò significa che i meno dotati dovranno seguire una ipercalorica molto leggera, o correranno il rischio di ingrassare e basta. Il surplus calorico va da un minimo di circa 100 kcal/die (indicativo) a un massimo di 300 kcal /die (indicativo); Corretto rapporto tra stimolo allenante e recupero: più facile a dirsi che a farsi. E' sbagliato credere che l'infrequenza sia la strategia migliore per fare crescere il muscolo, così come è sbagliato credere che più lo si allena e meglio è. Dobbiamo semplicemente ricordare che la sintesi proteica rimane al top per 48 ore circa, e che per l'allenamento della forza pura è indispensabile stimolare più volte a settimana il sistema nervoso centrale. Pertanto, dopo 2-3 giorni sarebbe meglio stimolare nuovamente ogni muscolo. Ma questo non è possibile se, nell'allenamento precedente, lo abbiamo "distrutto". Quindi, la scelta del carico allenante dei singoli allenamenti è a dir poco essenziale. Un buon modo per capire se abbiamo recuperato a sufficienza è verificare di essere nel pieno delle proprie capacità. Se, dopo due giorni, non siamo in grado di svolgere lo stesso allenamento, o la sessione è stata troppo pesante, o è necessario recuperare di più; E' indispensabile una corretta sensibilità insulinica: perché l'insulina è l'unico ormone anabolico che possiamo gestire. La sensibilità all'insulina è massima se: abbiamo una bassa percentuale di massa grassa (12-14% al massimo); veniamo da un periodo di taglio calorico (almeno 3 settimane); ci alleniamo a sufficienza (soggettivo, e dipende dal rapporto tra intensità e volume).

Ecco perché le fasi di crescita muscolare vanno ciclizzate e alternate ai periodi di definizione. Ma, diversamente dal passato, queste fasi sono molto meno "nette", meno "brusche" e "violente". I tagli calorici dei bodybuilder natural che non vogliono perdere massa muscolare sono baldi, da -100 a -300 kcal circa.

Cosa significa che "la risposta è diversa in base alla predisposizione individuale"?

Significa che "se sei nato con gli occhi azzurri non puoi morire con gli occhi castani e viceversa!".

Cinismo a parte, la genetica è una brutta bestia per molti; soprattutto per chi prende come esempio soggetti che, oltre ad essere dotati, fanno palesemente uso di doping o micro-doping.

"Questo hai, e con questo lavori!" Ciò non vale solo per la crescita muscolare, anche per la suscettibilità agli infortuni, per la resistenza aerobica, per la rapidità, per la flessibilità ecc.

Il bello dei propri limiti è che nessuno li conosce veramente fino in fondo.

Quanti dei gentili lettori ha realmente messo in pratica, passo passo, tutto quello che ha letto sopra? Di certo pochi.

Un discorso a parte andrebbe fatto sull'epigenetica. Non parliamo della memoria muscolare delle persone che hanno fatto uso di farmaci dopanti - che saranno sempre più grosse rispetto a se non li avessero usati - ma dell'impatto che lo sport esercita in età scolare.

Il soggetto che si allena nel periodo di massima produzione di GH, IGF-1 e testosterone, ha un maggior potenziale muscolare in età adulto dello stesso soggetto che è stato sedentario.