Come sincronizzare lo yoga con le fasi lunari

Questi gli esercizi di Yoga più indicati in base alla fase lunare .

Per iniziare la giornta con energia si può invece fare l'allenamento yoga noto come i 5 tibetani .

Lo Yoga è utile anche per allenare il muscolo dell'anima .

Un altra tipologia di yoga che promette diversi benefici è l' hot yoga , così come la sfida dei 30 giorni .

Inoltre, nonostante non esistano evidenze scientifiche in merito, secondo alcuni studi la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna sarebbero entrambe più basse durante le lune piene e nuove, ed esisterebbe un collegamento tra la fase lunare e il sonno .

Come esercitarsi:

La luna nuova è un momento di cambiamento e rinnovamento , ed è quindi perfetto per liberare lo spazio dentro di sé da cose vecchie nelle quali non ci si riconosce più .

Come esercitarsi:

In questa fase è utile concentrarsi sulla costruzione di nuove abitudini e sull'apertura del corpo a nuove possibilità.

Primo quarto di luna

Si verifica una settimana dopo la luna nuova e una prima della luna piena e coincide con il momento in cui i livelli di energia del corpo iniziano davvero a fare effetto.

Questa fase rappresenta il momento giusto per costruire nuove strutture per se stessi e la società, ed esercitarsi con il massimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi.

Come esercitarsi:

impegnarsi in flussi energetici che generino calore nel corpo;

iniziare a trasformare gli obiettivi fissati durante la luna nuova in realtà;

introdurre piegamenti sulla schiena e incoraggiare una nuova crescita interiore.

Le pose ideali sono: