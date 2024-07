Anche se le vacanze sono solitamente il momento dedicato al relax, questo non significa dover abbandonare del tutto l'allenamento. Anzi, il cambio di location può essere un buon modo per sperimentare nuove e fantasiose soluzione.

Esistono diversi esercizi semplici ed efficaci per gli addominali che si possono fare senza neanche bisogno di alzarsi dal lettino in spiaggia.

Perché è utile allenarsi al mare?

Fare allenamento vicino al mare è benefico non solo per il corpo ma anche per la mente. Il vento e il suono delle onde, infatti, sembrerebbero allontanare lo stress e migliorare l'umore, intervenendo sul benessere mentale in modo completo.

Fare esercizio all'aria aperta nelle giornate di bel tempo, inoltre, consente di incrementare la produzione di vitamina D dovuta all'esposizione al sole. Questa vitamina è preziosissima per il rafforzamento del sistema immunitario e delle ossa.