Come si deve allenare un ectomorfo?

Ectomorfo è uno dei tre somatotipi; gli altri due sono: mesomorfo ed endomorfo.

Quella dei somatotipi (morfotipi o biotipi) è una classificazione - non propriamente riconosciuta a livello scientifico - mirata a differenziare:

la tendenza antropometrica (estetica);

(estetica); la predisposizione metabolica (intesa come risposta alla dieta e all'allenamento).

Di solito è longilineo (rapporto tra spessore e lunghezze delle ossa a vantaggio di queste ultime) e con una muscolatura poco sviluppata. Di solito, il BMI di un ectomorfo è abbastanza basso, anche se non sono rari gli skinny fat ectomorfi - ovvero poveri di muscoli ma con una percentuale di grasso non trascurabile; li potremmo definire "finti magri".

Spesso, gli ectomorfi hanno braccia e gambe lunghe, e clavicole corte. Non esiste, tuttavia, un'associazione con la conformazione trapezoidale (spalle strette e trapezio sviluppato, con maggior enfasi sullo spessore del torace piuttosto che sulla sua larghezza; sviluppa molto facilmente i pettorali, i bicipiti e il trapezio) e clavicolare (spalle larghe e trapezio poco sviluppato, con maggior enfasi sulla larghezza del torace piuttosto che sullo spessore; sviluppa molto facilmente i tricipiti e i deltoidi).

Gli ectomorfi non sono particolarmente forti, ma possono godere di un buon rapporto peso potenza; ovviamente, la loro espressione di forza è prevalentemente legata alle capacità neurali - vista la scarsa sezione trasversa.

Shutterstock

L'ectomorfo è l'hard-gainer per eccellenza. Per dirla in parole semplici, gli ectomorfi sono quelle persone che, nonostante "sembra" che mangino enormi quantità di cibo e si allenino pesantemente, non riescono a mettere nemmeno un grammo di massa muscolare.

Tale caratteristica potrebbe essere "presumibilmente" legata ad una maggior tendenza a dissipare l'energia dei macronutrienti in calore (termogenesi + maggior attività delle proteine disaccoppianti).