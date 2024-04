Come si calcolano le calorie bruciate durante l'attività fisica

Come è noto, l'allenamento è benefico a livello psicofisico. Correre , nuotare , andare in bicicletta o camminare a ritmo sostenuto, stimola l' asse ipotalamo-ipofisi - ghiandola surrenale (HPA).

Spesso ci si chiede quante calorie si riescono a bruciare praticando determinate attività sportive. Esiste un modo molto semplice -ma validato scientificamente- per calcolare quante calorie si bruciano a seconda dell'allenamento praticato.

Calcolare le calorie bruciate: cos'è il MET?

Per conoscere quante calorie si bruciano durante l'allenamento, e quindi il dispendio calorico soggettivo, a seconda dell'attività praticata, si calcola il coefficente MET, in inglese Metabolic Equivalent of Task, ossia l'Equivalente Metabolico dell'Attività.

Il MET viene riconosciutocome metodo anche dall'OMS: misura la quantità di energia utilizzata dall'organismo durante l'attività fisica rispetto al metabolismo basale, ossia l'energia consumata a riposo assoluto.

Il MET è standardizzato in modo che possa essere applicato a uomini e donne con peso corporeo variabile e confrontare le diverse attività.

1 MET equivale a 1 kcal per kg di peso corporeo, in un' ora. Ne deriva che il peso corporeo di ognuno, e la durata dell'attività fisica sono connesse a un diverso consumo di MET. Se a riposo consumiamo 1 MET all'ora, facendo attività fisica possiamo incrementare in maniera decisa i MET consumati.

Inoltre, il MET consente di classificare le varie attività in relazione all'intensità. Una attività a intensità leggera avrà 3 MET; da 3 a 6 MET per un'attività moderatamente intensa; più di 6 MET per un'attività a intensità elevata.

Per calcolare quante calorie si bruciano per ogni attività fisica è possibile inserire in questo calcolatore il peso corporeo e il tempo in minuti di attività sportiva.