Come scegliere il reggiseno per lo sport

Quando affrontano un allenamento le donne hanno sempre un problema in più degli uomini, a prescindere dal livello di preparazione e dall'attività che stanno per compiere: il seno. Già perché il seno se sottoposto a determinati movimenti può dare fastidio, risultare ingombrante, generare imbarazzi e in alcuni casi provocare dolore. Secondo una recente ricerca, questo porta molte, soprattutto in giovane età ma non solo, a rinunciare all'attività fisica, a danno ovviamente della salute.

Come il seno ostacola lo sport Una nuova ricerca condotta su 2000 ragazze inglesi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, ha portato alla luce un problema a lungo sottovalutato. La metà delle intervistate, infatti, ha ammesso di evitare sport e attività fisica per una disagio legata al proprio seno. A volte le sensazioni negative impattano fisicamente, altre a livello psicologico ma in ogni caso si tratta di eventi invalidanti e che in molti casi limitano la libertà delle ragazze in ambito sportivo. Il motivo del disagio è dato dal fatto che, inevitabilmente, a causa dei movimenti che si compiono durante gli allenamenti, il seno balla. Una reazione naturale e fisiologica che tuttavia spesso diventa fonte di imbarazzo per chi la vive, a causa di commenti reali dei presenti oppure solo ipotetici, che si insinuano nella testa della persona che, per paura che dalla fantasia si tramutino in realtà, molto spesso desiste e rinuncia all'attività fisica. Al malessere psicologico si somma inoltre quello fisico, dato dalle continue sollecitazioni alle quali il seno è sottoposto quando si svolge un allenamento, soprattutto se questo prevede di correre e saltare, movimenti che possono generare dolore. Anche questo ovviamente rappresenta un forte deterrente nel proseguimento dell'attività e il risultato, sempre secondo la ricerca, è che un terzo delle ragazza abbandona lo sport all'età di 12 anni, quando il seno inizia a svilupparsi e il corpo passa dall'essere quello di una bambina a quello di una giovane donna. Un dato allarmante visto che l'attività fisica è fondamentale per mantenere un buon livello di salute e lo è ancor più in una fase di crescita, quando contribuisce non solo a migliorare il benessere fisico ma anche quello psicologico sviluppando la socializzazione e la migliore conoscenza di sé.

Come ovviare al problema Anche se è impossibile risolvere il problema completamente, sicuramente un grande aiuto può darlo l'abbigliamento. Se ci si allena e si ha in particolar modo intenzione di svolgere attività cardio decisamente energica, non è importante solo scegliere con cura le scarpe e gli abiti, ma se si ha il seno è essenziale anche indossare un reggiseno sportivo, noto anche con il nome di sport bra. Molte donne sottovalutano questo aspetto o credendo che non esista molta differenza tra un reggiseno classico o uno sportivo desistono senza nemmeno aver provato. Il seno però salta e rimbalza tantissimo durante un allenamento, e anche se è piccolo può risentirne. Una semplice sessione di jumping jack, ad esempio, può far rimbalzare il seno fino a 20 centimetri. Per non parlare delle sollecitazioni infinite alle quali è sottoposto durante una corsa o, addirittura, una maratona.