Anche se comunemente si tratta di un'azione percepita come un gioco da bambini, il salto della corda è un'attività che rientra a pieno titolo tra quelle fitness. Facile da compiere e accessibile a tutti perché non necessita di strumenti extra se non la corsa stessa, può generare diversi benefici ma solo se svolto correttamente. Ecco le cose principali da sapere per non incappare in errori.

Benefici del salto con la corda Il salto della corda fa parte delle attività cardio e per questo offre molti dei benefici solitamente associati alla corsa. Per prima cosa, saltare la corda fa aumentare la frequenza cardiaca e questo può migliorare la resistenza, la capacità cardiovascolare e favorire il dimagrimento. Inoltre, coinvolgendo sia la parte inferiore sia quella superiore del corpo, fa lavorare i muscoli delle spalle, gli avambracci, i polpacci, i quadricipiti e i muscoli posteriori della coscia. Secondo diversi studi, saltare la corda può anche aumentare la velocità e l'agilità e la potenza e migliorare la coordinazione. Una ricerca pubblicata nell'ottobre 2019 sul Research Journal of Pharmacy and Technology e svolta su un gruppo di studenti universitari ha rilevato dopo 12 settimane di salto con la corda un generico miglioramento della forma fisica. Un altro apparso nel gennaio 2015 sull'American Journal of Health Promotion suggerisce invece che praticare regolarmente questa attività possa supportare la densità ossea nelle persone in premenopausa, rendendolo un complemento ottimale per chiunque soffra di osteopenia, la fase prima dell'osteoporosi. Gravando sulle articolazioni, il salto della corda è però poco idoneo a chi soffre di qualche problema o acciacco in tali parti del corpo, per questo prima di iniziare a praticarlo è sempre meglio chiedere un consiglio al proprio medico.

Come saltare la corda in modo corretto Mettersi in posizione eretta, con i piedi uniti, tenendo un'estremità della corda per saltare in ciascuna mano e la corda dietro di sé.

Tenendo i gomiti vicino ai fianchi e i palmi delle mani rivolti verso l'esterno, far oscillare la corda con i polsi sopra la testa e lasciare che cada verso i piedi.

Saltare con entrambi i piedi prima che la corda li colpisca e ripetere il movimento per quante volte si riesce. Durante la fase di salto far leva sulla punta dei piedi. Non è necessario saltare molto in alto, è sufficiente riuscire a far passare la corda nello spazio di elevazione.