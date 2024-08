Come ricominciare ad allenarsi dopo uno stop?

La ripresa dell'allenamento in palestra dopo una pausa vacanziera di 4-12 settimane è una fase di transizione da non sottovalutare.

Questo perché, se da un lato lo "stop" totale dall'esercizio fisico può consentire di "mettere" a riposo le articolazioni e i tendini, dall'altro questo arco di tempo è sufficiente ad innescare un certo grado di involuzione muscolare.

Il rischio di "esagerare" è dietro l'angolo, motivo per cui è essenziale sapere come riprendere ad allenarsi con i pesi dopo le vacanze.

In questo brevissimo articolo faremo un esempio pratico di tabella total body e in multifrequenza, adatta a entrambi i sessi e a tutte le età, ma concepita per soggetti con un livello medio di allenamento (non pro, ma nemmeno principianti).

E' assolutamente indispensabile mantenere un RPE basso, ovvero un RIR / buffer alto. In pratica, i sovraccarichi andranno stabiliti mantenendo una riserva di varie ripetizioni prima di giungere al cedimento concentrico.

La progressione proposta si svilupperà in 8 settimane circa, tempo necessario al ri-condizionamento dopo uno stop di almeno 1-3 mesi, con un'anzianità d'allenamento compresa tra 1 e 3 anni, che si allena normalmente con un discreto impegno (ad es. 3-4 allenamenti settimanali, con regolari variazioni dei parametri allenanti, e inserimento ciclizzato di tecniche d'intensità).

Se le vacanze sono durate solo 2 settimane, è sufficiente riprendere subito dalla 5° settimana.