Come respirare durante la corsa

Respirare correttamente mentre si corre è fondamentale e determinante per la buona riuscita dell'allenamento ma nonostante ciò la maggior parte delle persone lo fa in modo sbagliato o non si preoccupa dell'argomento, limitandosi a respirare in modo naturale.

Tuttavia, secondo molti esperti sarebbe meglio stabilire uno schema o un ritmo prestabilito per la respirazione, in modo da non incappare in errori che potrebbero peggiorare la performance, come respirare troppo velocemente o a intervalli irregolari.

Va detto però che non esiste un metodo specifico che funzioni per tutti, quindi il consiglio è di sperimentare diverse tecniche di respirazione durante la corsa finché non si trova quella che funzioni meglio per il proprio corpo e livello di allenamento.