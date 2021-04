Come rendere l'allenamento in pausa pranzo più efficace

Ora che lo smartworing viene privilegiato al lavoro in ufficio, per limitare spostamenti e contatti interpersonali, l' allenamento all'ora di pranzo non è così impegnativo come in precedenza. Le ragioni son diverse: dalla gestione dei tempi, all'organizzazione del pasto e la ripresa delle attività lavorative. Quando l' allenamento è inserito tra le riunioni, call e impegni famigliari,è utile seguire alcuni pratici consigli per mantenersi in forma, senza rinunciare all'attività fisica quotidiana. Saranno sufficienti trenta minuti al giorno di attività fisica per mantenere la forma fisica, anche senza palestra .

Durante l'esecuzione del workout in pausa pranzo, è consigliabile lasciare una finestra aperta nella stanza, senza posizionartsi in favore di corrente per evitare colpi d'aria, ma consentendo alla pelle di respirare e al sudore si evaporerare in modo più efficiente.

Durante l'allenamento, il flusso sanguigno aumenta per portare più ossigeno e sostanze nutritive ai muscoli . Il corpo rilascia calore, questo fa sì che i pori si dilatino e rilascino il sudore in modo da non surriscaldarti. Per aiutarti a rinfrescarti più velocemente dopo un allenamento all'ora di pranzo, è utile sorseggiare acqua fredda e asciugare il sudore dal collo e dal viso con un asciugamano fresco e umido. Il freddo provoca il restringimento dei capillari [ vasi sanguigni ]. Quando i capillari sono dilatati, perché carichi di sangue ossigenato, provocano un rossore al viso e alle guance. In tal caso è possibile vaporizzare po 'di acqua fredda sul viso durante e dopo un allenamento per attenuarlo.

L' allenamento ad intervalli ad alta intensità ( HIIT ) solitamente provoca intensa sudorazione . Ecco perché in pausa pranzo, quando si interrompono le attività lavorative che poi vanno riprese immediatamente dopo l'allenamento, può essere meglio continuare con esercizi a bassa intensità , come lo yoga , una camminata all'aria aperta, 30 minuti di cyclette o ellittica .

Il viso è la parte in cui l' epidermide è più grassa rispetto ad altre parti del corpo, e con la più alta concentrazione di ghiandole sebacee . Dopo l'allenamento è quindi consigliato detergersi il viso e il collo con acqua e sapone . Le salviettine monouso, invece, non sono ottime per l'ambiente e quelle biodegradabili possono contenere ingredienti che possono causare irritazione.

Non saltare i pasti

Gli errori da non commettere quando ci si allena in pausa pranzo sono diversi. Il principale è: non saltare il pranzo pensando erroneamente in questo modo di aumenterai i benefici dell'allenamento appena concluso. In realtà, il processo che si innesca è contrario, e i benefici dell'attività motoria saranno vanificati in breve tempo.

Risulta opportuno allenarsi e successivamente mangiare correttamente per avere le energie necessarie per affrontare il pomeriggio di lavoro. Evitare di consumare prodotti dolciari, o da forno, dopo l'allenamento, piuttosto è consigliato preparare il pranzo equilibrato e nutriente, il giorno prima.

Non allenarti in pausa pranzo senza aver fatto merenda. Questo è un altro degli errori che è facile commettere. Se si fa colazione alle 7, alle 13 il nostro organismo risulterà in carenza di energie, condizione che non consente un buon allenamento. Consuma uno snack intorno alle 10.30 del mattino. Un altro errore che si commette facilmente è lasciarsi condizonare dal pensiero diffuso di molti colleghi o famigliari che non sfruttano in questo modo la pausa pranzo.