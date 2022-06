Come raffreddare i muscoli sotto la doccia dopo l’allenamento

Per eseguirli è necessario poter accedere ad una doccia di dimensioni abbastanza grande per potersi muovere con agilità.

Ecco quindi gli esercizi da fare per mettere in atto una routine di raffreddamento sotto la doccia.

Anche se può sembrare strano, infatti, essendo calda e vaporosa la doccia è un ottimo posto per questa attività perché consente ai muscoli di raffreddarsi senza stress , riducendo al minimo il rischio di lesioni o dolori post workout.

Fortunatamente esiste un modo per ottimizzare i tempi e unire il momento della doccia a quello dedicato al raffreddamento post workout: fare proprio sotto il getto d'acqua esercizi di allungamento , distensione e respirazione .

Dopo aver svolto un allenamento, dedicare qualche minuto a raffreddare i muscoli è fondamentale. Molte persone tuttavia se ne dimentica o, avendo poco tempo a disposizione, decidono di saltare questo passaggio e andare direttamente a lavarsi sotto la doccia. Farlo però può portare a spiacevoli conseguenze come strappi muscolari o contratture .

Per iniziare la routine di raffreddamento praticare la respirazione diaframmatica è fondamentale perché fare respiri profondi attraverso il muscolo respiratorio primario aiuta a riportare la frequenza cardiaca al suo livello pre allenamento.

Questo esercizio ricalca una classica posa yoga e serve per allungare i muscoli posteriori della coscia , i polpacci e i fianchi , oltre ad allungare delicatamente la colonna vertebrale e a rilassare tutto il corpo.

Stretching in piedi

Questo esercizio serve ad allungare la parte anteriore delle cosce per alleviare la tensione che potrebbe crearsi in questa zona dopo aver compiuto esercizi pesanti come corsa, ciclismo e squat.