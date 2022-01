La boxe è uno sport che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo e anche se non si tratta certo di una disciplina dolce, in assenza di problematiche fisiche che lo impediscano può essere praticata quasi a qualunque età. Ovviamente le differenze a seconda dell'appartenenza anagrafica esistono, sia a livello di intensità sia di movimenti, ma se si ha voglia di cimentarsi con la boxe non c'è alcun motivo per non farlo anche se si sono superati i 50 anni. A dimostrarlo anche l'alto numero di professionisti che hanno vinto importanti titoli pur avendo un'età superiore. Ovviamente praticare boxe a livello agonistico se non si è più giovanissimi è possibile solo se lo si fa da tempo, ma se l'unico obiettivo è quello di tenersi in forma con una disciplina energica e dai molteplici effetti positivi su fisico e mente, questo sport può essere una scelta da prendere in considerazione anche e oltre i 50 anni.

Tutti i benefici della boxe Rimanere fisicamente attivi è importante a tutte le età ma con l'avanzare degli anni diventa fondamentale. Farlo decidendo di praticare la boxe è un'ottima idea perché si tratta di uno sport entusiasmante che aiuta a mantenere e persino a migliorare le proprie capacità fisiche. Quando ci si dedica a un allenamento di boxe, infatti, si usano per prima cosa gli arti superiori, necessari per prendere a pugni il sacco. In tal modo si rafforzano i muscoli di questa parte del corpo e in particolare petto, spalle e tricipiti. Nemmeno gli arti inferiori però riposano, visto che le gambe sono sempre in tensione per mantenere una postura stabile e fissa e stimolano i muscoli a svilupparsi enormemente. Pensare che la boxe sia una disciplina che allena solo la forza e la potenza muscolare è un grave errore. Al contrario, praticandola con costanza si compie anche un ottimo allenamento cardio perché si tratta di uno sport che prevede movimenti rapidi e continuativi, necessari per schivare i colpi dell'avversario, reagire rapidamente e tirare pugni. Inoltre, allenarsi come un pugile migliora i riflessi, la coordinazione occhio-mano e la capacità di equilibrio, visto che per tirare pugni efficaci è necessario mantenere il centro di gravità stabile. Praticare boxe può anche essere utile per contrastare malattie legate all'età come il Parkinson. Anche alcune patologie cardiache possono essere rallentate esercitandosi regolarmente. Nello specifico uno sport aerobico come la boxe migliora e mantiene la salute e la funzione del cuore e ridurrebbe il rischio di infarto. Come praticarla in caso di problemi fisici Benché non esistano limiti anagrafici nel praticare la boxe, indubbiamente farlo dopo i 50 anni necessita di alcuni accorgimenti specifici, soprattutto se si è affetti da qualche patologia. Se ad esempio si ha una lesione alla parte inferiore del corpo o una malattia neuromuscolare come il Parkinson, un'opzione sicura potrebbe essere esercitarsi da seduti. Allenarsi in questo modo infatti elimina il rischio di perdere l'equilibrio e cadere, ma non preclude la possibilità di tirare pugni, lavorando con i muscoli del core e della parte superiore del corpo.