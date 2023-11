Come perdere peso camminando sul posto in casa

Camminare è un ottimo modo per tenere il movimento il proprio organismo. Si tratta di un'attività adatta a tutti perché facile da eseguire e non necessita di competenze pregresse né di particolari attrezzature se non abbigliamento e scarpe adatte. Inoltre, fa parte della categoria delle attività a basso impatto, che non gravano su ginocchia e articolazioni e per questo è indicata anche a chi ha problemi in queste zone del corpo e alle persone obese o in forte sovrappeso. Nonostante tutti questi lati positivi, molti faticano a praticarla con costanza e, soprattutto in inverno quando le temperature scendono e gli agenti atmosferici avversi la fanno da padrone rendendo difficile riuscire ad allenarsi all'aria aperta, la abbandonano. La camminata però è un'attività che, con qualche accorgimento, si può benissimo svolgere anche in casa. Ecco come. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainerper rimanere aggiornato su tutte le novità.

Tecniche per sfruttare la camminata in casa Camminare sul posto

Fare esercizio con le ginocchia alte

Aggiungere esercizi per le braccia

Camminare sul posto Uno dei modi per sfruttare i benefici della camminata in casa è praticare quella sul posto, un'attività efficace quanto quella all'aria aperta. La chiave per perdere peso camminando infatti, non è percorrere un certo numero di chilometri ma aumentare la frequenza cardiaca in modo da bruciare calorie. Perché questo allenamento sia funzionale è però necessario cercare di camminare almeno per una ventina di minuti consecutivamente e a un ritmo sostenuto. Un modo per invogliarsi a farla quando la pigrizia prende il sopravvento potrebbe essere, ad esempio, alzarsi dal divano durante le pause pubblicitarie del proprio programma preferito (e non risedersi subito) oppure guardarlo direttamente camminando. Attenzione però, per non esporsi al rischio infortunio è necessario seguire le stesse accortezze di una camminata classica outdoor o su un tapis roulant: indossare scarpe giuste, fare un momento di riscaldamento prima e di raffreddamento dopo ed essere costanti. Un buon modo per aumentare l'intensità della camminata è variare la velocità camminando ad un ritmo veloce per due minuti, quindi a un ritmo regolare per quattro minuti. Questa tecnica può aumentare il consumo anche di 50 calorie in più per una passeggiata di 30 minuti. Anche intervallare la camminata sul posto con movimenti delle gambe come calci e sollevamenti delle ginocchia aumenta l'intensità e favorisce la perdita di peso. Infine, una volta acquisita sicurezza si può aumentare l'intensità e trasformare la camminata in una corsetta leggera sul posto, senza tuttavia esagerare ma ricordandosi sempre di ascoltare il proprio corpo, evitando di spingerlo eccessivamente oltre i propri limiti.