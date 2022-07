Come mantenere una fitness routine anche in vacanza

Introduzione Ormai è risaputo da tutti: muoversi fa bene, a più livelli, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Ecco perché sarebbe importante farlo sempre, adottando uno stile di vita più attivo ogni giorno e praticando regolarmente uno sport, senza interruzioni. E in vacanza? L'ideale sarebbe non smettere di allenarsi nemmeno quando si è lontani da casa, per non perdere i benefici acquisiti in termini di forza, resistenza, tonicità, tenuta cardiovascolare, peso corporeo e per continuare a godere degli effetti positivi sull'umore. Niente paura: con i giusti consigli mantenere una fitness routine anche in vacanza non è così difficile.

I consigli per allenarsi in vacanza Mantenere una fitness routine anche in vacanza non è facile, a maggior ragione se si hanno pochi momenti liberi, per esempio perché si sta facendo un viaggio on the road o si sta visitando una città. Al mare, infatti, potrebbe essere più semplice ricavarsi dei momenti per allenarsi e in montagna quasi sicuramente si verrebbe coinvolti in escursioni di trekking o in altre attività che compenserebbero l'allenamento "perso". Ma in nessun caso bisogna rinunciare in partenza: se ci si organizza e si entra nel mood giusto, è possibile fare attività fisica in qualsiasi luogo e in qualsiasi tipo di vacanza. Ecco dei suggerimenti ad hoc.

Portare con sé tutto l’occorrente Ovviamente, se ci si vuole allenare in vacanza è necessario preparare attentamente i bagagli e ricordarsi di portare con sé tutto l'occorrente: dei vestiti adeguati, scarpe da ginnastica, eventualmente un tappetino o piccoli attrezzi. Per esempio, si potrebbe valutare l'idea di mettere in valigia gli sliders, i dischi da scivolamento: semplici attrezzi che aumentano la difficoltà degli esercizi a corpo libero, massimizzandone i benefici. Ottime anche le fasce elastiche di resistenza, a maggior ragione se si vuole lavorare sulla forza: sono ultracompatte, ma molto efficaci.

Svegliarsi prima al mattino Esiste una soluzione facilmente applicabile da tutti per mantenere una fitness routine anche in vacanza. Quale? Puntare presto la sveglia al mattino, così da potersi allenare in tutta calma prima di dedicarsi alle attività della giornata, qualunque esse siano. In questo modo, anche se si è in ferie con un gruppo pazzo e scatenato di amici che stipa la giornata all'inverosimile o con un partner che vuole fare mille cose in coppia si avrà la certezza di non saltare la propria seduta di allenamento. Per quanto riguarda il tipo di workout, dipende dalle proprie abitudini e da ciò che si ha a disposizione nel luogo di villeggiatura: si può andare in palestra, correre, saltare con la corda, camminare a passo sostenuto, fare esercizi a corpo libero e così via.

Correre fra un’attrazione turistica e l’altra Chi ha in programma un viaggio culturale o comunque itinerante potrebbe valutare l'idea di spostarsi da un luogo all'altro in bicicletta o correndo. L'idea della bicicletta è più fattibile se si viaggia in compagnia perché anche gli altri potrebbero adeguarsi senza troppe reticenze, mentre sulla corsa si potrebbero incontrare delle resistenze in più. Scegliere, dunque, una soluzione che non scontenti nessuno e ricordarsi in ogni caso di non strafare: si è comunque in vacanza, quindi, è giusto anche concedersi svago e relax.

Organizzarsi per tempo Se si vuole mantenere una fitness routine anche in vacanza è importante organizzarsi per tempo, programmando quali attività fare, dove, quando. In questo modo si avranno maggiori chance di rispettare i buoni propositi e si eviterà di "perdersi per strada". Volendo, si possono progettare anche dei mini circuiti sulla base del tempo che si stima si avrà a disposizione. Si pensa di avere 20 minuti al giorno? Allora creare dei circuiti da cinque esercizi: eseguire ogni esercizio per 50 secondi, con una pausa di transizione di 10 secondi tra i vari movimenti. Ripetere il tutto per quattro volte. Cercare, però, di non essere troppo rigidi, ma al contrario di avere una certa flessibilità: a meno che non ci si stia allenando per una gara o una competizione specifica, non preoccuparsi di seguire perfettamente il proprio piano, l'importante è mantenere una certa costanza di allenamento. Dopotutto, si è in vacanza!