Come l’alcol influisce sulle prestazioni sportive

L'importante è non esagerare. Ridurre il consumo alcolico, infatti, è sempre benevolo per l'organismo e sempre più persone sembrano rendersene conto. Un rapporto Nielsen di gennaio 2022, ha infatti reso noto che nel mondo le vendite totali di alcolici sono diminuite del 6,7% e tra i motivi principali che hanno spinto i consumatori a bere meno c'è proprio un miglioramento del benessere generale.

In definitiva, anche se la scienza non dice con certezza che smettere di bere per un certo numero di giorni aiuta a correre o sollevare pesi in modo più performante, è ampiamente accettato che non bevendo, almeno a ridosso della performance, sia più probabile avere un impatto positivo sulle proprie prestazioni.

Non dormire bene è estremamente negativo per gli atleti perché interferisce con la fase di recupero.

Per quanto riguarda lo sport molto dipende da età, sesso, massa corporea e altre variabili della persona coinvolta ma in generale quando si beve il corpo è impegnato a elaborare quell'alcol, che non ha valore calorico e quindi non produce energia, e ostacola la riparazione muscolare e l'idratazione , componenti del recupero di base che consentono di adattare il fisico allo stress dell'allenamento e continuare a farlo.

Quanto si può bere per non peggiorare le performance

Anche se ridurre l'assunzione di alcol è sempre un fattore positivo, questo non significa che se si è un atleta o si vuole raggiungere un determinato obiettivo fitness sia necessario privarsene completamente. Per molti infatti, bere una birra con gli amici è un modo per scaricare la tensione post gara o allenamento ed eliminare del tutto questo momento potrebbe essere addirittura controproducente per la psiche.

È sufficiente limitarsi a un consumo moderato e più consapevole.

Oltre a seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per capire quanto l'alcol influisca sulle proprie prestazioni e quanto diminuirlo può essere utile monitorare quanto si beve tenendo un diario o utilizzando una delle tante app che consentono di tenere traccia delle bevande consumate ogni giorno.

Dopo aver monitorato drink o i bicchieri di vino o birra consumati per circa un mese, si devono identificare quelli che potrebbero essere eliminati con maggiore facilità. La scelta in questo caso è in parte soggettiva e in parte dettata dal tipo di attività sportiva che si svolge e dalle tempistiche che questa richiede. Alcune persone scelgono di non bere alcolici nei giorni feriali, ad esempio, o si impegnano a consumare un bicchiere di vino a cena invece di due.

Anche se l'unica teoria ritenuta assolutamente universale è che non si debba bere a ridosso di una gara o di una performance importante, esistono maratoneti che poche ore prima dell'inizio bevono una piccola quantità di alcol, utile a sciogliere un po' di ansia e tensione pre gara.

Per capire quale sia la soluzione migliore per sé, che non stravolta le proprie abitudini ma che tenga conto anche del benessere complessivo e della preservazione delle performance sportive, è bene consultarsi con il proprio medico per valutare il da farsi.

Per rendersi conto dell'impatto delle bevande alcoliche sui propri risultati è molto utile anche praticare un periodo di totale astensione, durante il quale segnare eventuali cambiamenti nello stato di salute generale, nelle proprie prestazioni ma anche nella facilità o meno con la quale ci si approccia agli allenamenti, sia a livello fisico sia mentale. In questo modo, quando si reintrodurranno gli alcolici, sarà più semplice capire in che modo e con quali quantità e tempistiche farlo.