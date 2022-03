Come iniziare ad allenarsi da zero

Tuttavia, se si è sempre condotta una vita sedentaria esistono cose da sapere per iniziare ad allenarsi in sicurezza.

Fare esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenersi in salute.

Ad esempio, se il proprio obiettivo è compiere una corsa di 5 chilometri si può iniziare costruendo un piano che includa corse più brevi e una volta che si riesce a completarle aumenta la distanza fino a raggiungere i 5 chilometri in un'unica sessione.

Per prima cosa consultare il proprio medico e sottoporsi a una visita , soprattutto se si è soliti condurre una vita sedentaria. Un controllo preliminare, infatti, potrebbe rilevare eventuali problemi di salute o condizioni che metterebbero a rischio di infortunio durante l'esercizio. Inoltre conoscere il proprio stato di partenza aiuta a scegliere la tipologia più adatta a sé.

Programma tipo settimanale

Per i principianti un programma di esercizi settimanale facile da seguire, che non richieda attrezzature e impegni solo 30-45 minuti al giorno per essere completato potrebbe essere questo.