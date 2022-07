Come imparare ad eseguire il burpee con la sfida dei 7 giorni

Il burpee è un esercizio che combina l'allenamento di forza e mobilità di tutto il corpo con un'attività cardio ad alta intensità.

Questo mix lo rende piuttosto impegnativo e molte persone, spaventate all'idea di non riuscire a farlo, rinunciano in partenza. Eseguirlo correttamente è molto importante anche per evitare lesioni e infortuni ma senza la giusta forza e preparazione è quasi impossibile.

Per riuscirci, uno dei metodi è cimentarsi con la Burpee Challenge 7 giorni, che consiste nello svolgere ogni giorno un esercizio diverso, di preparazione e propedeutico al Burpee, in programma il settimo giorno.

Questi gli esercizi da svolgere durante la settimana.