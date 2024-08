Come funziona Heavy Duty? Come ci si allena?

Mentzer non è, pertanto, il primo scopritore del metodo in sé, ma fu comunque responsabile di una sua rivisitazione e diffusione nell'ambito del culturismo.

Come funziona? Come ci si allena?

L'Heavy Duty sfrutta principalmente esercizi multiarticolari, sia liberi, sia alle macchine isotoniche.

A differenza delle tradizionali routine di allenamento, lunghe molte ore, i principi dell'Heavy Duty richiedono allenamenti brevi ma molto intensi.

Gli esercizi vengono eseguiti con un alto livello di intensità e di fatica, aspetto finalizzato a stimolare il corpo nell'aumento di forza e ipertrofia.

I sostenitori dell'Heavy Duty credono che questo metodo sia migliore rispetto alla maggior parte degli altri sistemi, che usano pesi inferiori e tempi sotto tensione e/o ripetizioni superiori.

Man mano che la forza migliora, il peso o la resistenza utilizzati negli esercizi dovrebbero essere gradualmente aumentati nel tempo. Si ritiene che questa progressività fornisca ai muscoli uno stimolo sufficiente per continuare a migliorare e a crescere.

Tuttavia, esiste una relazione inversa tra quanto intensamente e quanto a lungo ci si può allenare. Di conseguenza, gli allenamenti ad alta intensità sono generalmente brevi.

Dopo un allenamento ad alta intensità, come con qualsiasi allenamento, il corpo ha bisogno di tempo per recuperare e produrre le risposte stimolate durante la seduta, quindi, l'Heavy Duty pome più enfasi sul riposo e sul recupero rispetto alla maggior parte degli altri metodi di allenamento con i pesi.

Mentre i programmi Heavy Duty comprendono tipicamente una singola serie per esercizio, trisettimanale, esistono molte varianti sul numero di serie, di esercizi, di routine di allenamento, di volume e di frequenza di allenamento. Il filo conduttore rimane:

l'enfasi su un elevato livello di intensità, percepita e oggettiva, un allenamento relativamente breve e poco frequente (non giornaliero) e alti livelli sotto tensione muscolare interni alla ripetizione, ovvero la lentezza di esecuzione.

La maggior parte dei sostenitori dell'Heavy Duty pone molta attenzione su quest'ultimo aspetto, e applica una forma tecnica molto rigorosa, con particolare attenzione a evitare qualsiasi cheat (rimbalzo, slancio, oscillazione, riduzione del range di movimento ecc.).

Il sollevamento dovrebbe avvenire in modo fluido e con ritmo controllato. Molti fanno uso del cronometraggio delle ripetizioni. Sono molto frequenti le pause isometriche, l'enfasi in eccentrica (rapporto di almeno 1:2) e le ripetizioni negative. In casi estremi, come il protocollo 30/30/30 del dottor Ellington Darden, potrebbero essere necessari fino a 60 secondi per completare una singola ripetizione.

Anche quando si è prossimi al cedimento concentrico, per esaurire ulteriormente il muscolo, è possibile aggiungere le tenute isometriche o le negative, anche abbassando il peso. Alcuni credono che ciò stimolerà ulteriormente la crescita e la forza, perché i muscoli riescono ad esprimere più forza in isometria e in eccentrica.

In pratica, sebbene tu possa non essere in grado di sollevare un peso per un'altra ripetizione, sarai quasi certamente in grado di tenerlo fermo e, infine, di decontrarre lentamente e in maniera controllata.

Finché non si raggiungono tutti e tre i gradi di cedimento (concentrico, isometrico ed eccentrico), il muscolo non può essere considerato completamente esaurito.