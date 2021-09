Come fronteggiare i DOMS, indolenzimenti muscolari post allenamento

Molto spesso dopo un allenamento intenso si sviluppa una lesione muscolare nota come indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata o DOMS, che rende i muscoli visibilmente più tesi e a volte doloranti. Molte persone notano anche altri sintomi come diminuzione della forza e ispessimento muscolare, minore gamma di movimento e gonfiore. Le cause ufficiali di questo evento non sono ancora note con chiarezza ma lo sono invece alcuni meccanismi di base che contribuirebbero a farli sorgere, utili da conoscere per prevenire i DOMS e ridurre il rischio di lesioni più gravi.

Quali esercizi attivano i DOMS Secondo diversi studi, alcuni esercizi attiverebbero l'indolenzimento più di altri, come quelli che prevedono un lavoro negativo, in cui la forza applicata e il risultato hanno direzione opposta. Al contrario, il lavoro positivo che prevede che la forza applicata e il risultato viaggino nella stessa direzione non influirebbe sull'insorgere della tensione. Ad esempio, fare un lavoro negativo come allenate i bicipiti o fare gli squat con un peso elevato può rendere tesi.

Come e quando si verificano i DOMS L'infiammazione nello spazio tra le fibre muscolari e la diminuzione della forza muscolare indotta dall'esercizio sarebbero alla base dell'insorgenza del DOMS, secondo un articolo del 2016 pubblicato sull'International Journal of Sports Medicine. Nello specifico, i muscoli si danneggerebbero durante l'allenamento e poche ore dopo, le sostanze chimiche infiammatorie li invaderebbero, causando l'indolenzimento. A seguito di ciò il sistema immunitario proverebbe a difendersi rilasciando sostanze chimiche curative che entro una settimana determinerebbero la fine dell'indolenzimento e il rafforzamento delle fibre muscolari. Questo processo temporale però cambia a seconda del tipo di esercizio che si svolge. Ad esempio, ci vuole più tempo per recuperare da esercizi a articolazione singola come i curl rispetto a esercizi a più articolazioni come gli squat. Nonostante il fastidio, la tensione muscolare e gli altri sintomi di DOMS che si verificano dopo l'esercizio alla fine portano i muscoli a diventare più forti, anche se durante il processo di guarigione è necessario prestare attenzione e non svolgere attività troppo pesanti perché il fisico è molto più vulnerabile.