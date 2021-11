Come fronteggiare i DOMS, indolenzimenti muscolari post allenamento

Molto spesso dopo un allenamento intenso si sviluppa il cosiddetto indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS), che rende i muscoli visibilmente più tesi e a volte doloranti; le cause non sono ancora dimostrate, ma l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un effetto imputabile alle lesioni muscolari create dall'allenamento stesso. Molte persone notano anche altri sintomi come diminuzione della forza e torpore, minore gamma di movimento (ROM) e gonfiore.

Se da un lato le cause ufficiali di questo evento non sono ancora ben note, lo sono invece alcuni fattori predisponenti, utili da conoscere per prevenire i DOMS e ridurre il rischio di lesioni gravi - che, ricordiamo, non sono in alcun modo correlate a questo sintomo.