Come fare meno fatica a correre

Per farlo la tecnica è essenziale perché permette non solo di svolgere i movimenti in modo corretto, ma anche di dosare l' energia e fare meno fatica , durando quindi di più e migliorando in generale la performance. Sono anche altri però gli aspetti da tenere in considerazione.

Una volta messi a punti i passaggi preliminari, ovvero la scelta di scarpe e abbigliamento e aver iniziato a compiere le prime corse, arriva sempre il momento in cui al proprio allenamento si chiede qualcosa in più: come essere maggiormente performante.

La corsa è una delle attività sportive più praticate perché alla portata di quasi tutti, si può fare all'aria aperta e per iniziare non è necessaria una grande preparazione pregressa, né troppa attrezzatura specifica.

La testa è spesso sottovalutata ma gioca un ruolo fondamentale e deve essere allineata alla schiena , reclinata leggermente in avanti e mai dietro le spalle . Inoltre, lo sguardo non deve essere rivolto ai propri piedi o a pochi metri davanti a sé ma all'orizzonte.

Per correre senza sprecare energie extra e non utili ai fini dell'allenamento si deve quindi prestare attenzione all'impostazione della corsa, o meglio del proprio corpo.

Correre in modo corretto consente di dosare le energie , senza consumarle tutte subito ma avendo a disposizione delle riserve utili non solo per fare meno fatica ma anche per correre più a lungo e non sentirsi stremati al termine della sessione di running.

Movimento

Correre è un po' come ripetere in modo controllato una caduta e questo ha le sue regole, necessarie sia per non farsi male sia per sentire meno fatica.

Quando si appoggia il piede a terra si scarica il peso sulla superficie per poi spingersi in avanti e staccarlo. Nello stesso momento la gamba non impegnata nel movimento si porta in avanti, in modo da essere pronta a compiere lo stesso schema dell'altra.

Anche se si tratta di movimenti naturali che si fanno spontaneamente e senza pensarci, per controllare il movimento in modo che sia ottimale è bene tenere in mente alcune cose.

La prima è cercare di non atterrare mai con il tallone ma con l'avampiede, che riesce ad assorbire meglio l'urto con il terreno e a distribuire meglio i carichi, riducendo la possibilità di incorrere in infortunarti.

Molto importante anche fare passi brevi e frequenti, invece che lunghi e più radi perché correndo in questo secondo modo le gambe per toccare il terreno devono stendersi molto e questo frena la corsa e carica troppo il tallone, che non sempre riesce ad assorbire gli urti.