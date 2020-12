Come fare attività fisica durante le mestruazioni

Spesso molte donne tendono ad interrompere qualsiasi attività fisica e sportiva durante le mestruazioni . Nel periodo pre-mestruale e mestruale si palesano una serie di sintomi e manifestazioni che impediscono un regolare allenamento, come: aumento di peso ; ritenzione idrica ; aumento del volume uterino; pesantezza e gonfiore addominale. Il periodo post-mestruale rappresenta, invece, una fase ottimale per l'allenamento e per un miglior rendimento muscolare . Non esiste alcuna controindicazione allo svolgimento di attività fisica durante le mestruazioni, anche se è comunque consigliabile mantenere un' intensità di allenamento più bassa.

Il proprio corpo è il metro di misura sempre giusto: dà esso stesso i segnali e determina la scelta dell'attività sportiva da praticare, e anche il quando praticarla. Se il proprio corpo è abituato ad allenarsi 4-5 giorni alla settimana non c'è motivo di non continuare anche nei giorni del ciclo mestruale . L'unico accorgimento sta nell' intensità dell'allenamento e nelle tipologie di attività da praticare, a seconda della fase del ciclo. Qualche consiglio pratico:

Il sovrallenamento può comportare un' alterazione delle mestruazioni che potrebbero diventare irregolari, o nei casi più estremi, non presentarsi del tutto ( amenorrea ). Lo sforzo fisico influenza l' ipotalamo e l' ipofisi , due ghiandole che regolano la funzione ovarica e la secrezione di tutti gli altri ormoni coinvolti, come gli estrogeni . Alcuni sport, soprattutto se praticati ad alta intensità, o addirittura a livello professionale, possono alterare il ciclo:

Allenamento durante le mestruazioni: assorbenti o coppetta?

A seconda dell'attività sportiva praticata, saranno indicate tipologie differenti di assorbenti, adatti a raccogliere e assorbire le perdite ematiche. Per molti sport, come il nuoto, lo spinning, la corsa, e tutte le sessioni active, gli assorbenti tradizionali non sono la scelta giusta, in quanto causa di irritazioni da continuo sfregamento. I tamponi sono la classica opzione attiva, anche se molte donne trovano questi assorbenti particolamente scomodi. La scelta ottimale potrebbe risultare la coppetta mestruale, o una biancheria intima mestruale, più confortevole e pratica, oltre che ecosostenibile perché lavabile e riutilizzabile.