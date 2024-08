Come far crescere i pettorali?

In questo breve articolo offriremo alcuni brevi spunti, adottando un'ottica quanto più innovativa possibile, per aiutare a far crescere i pettorali anche nei soggetti "hard gainer", o comunque dotati di caratteristiche antropometriche sfavorevoli – ad es. il cosiddetto biotipo clavicolare .

I principi generale da seguire per far crescere i pettorali sono quelli generali:

L'allenamento del gran pettorale, nel contesto del bodybuilding – inteso come qualsiasi attività finalizzata alla costruzione muscolare , incluse le discipline a corpo libero , funzionali, combinate ecc. – avviene soprattutto eseguendo movimenti multiarticolari di distensione (spinte su panca, dip, push-up ) e monoarticolari come croci (flessione) e pull-over (adduzione frontale).

Sul piano estetico, pettorali ben sviluppati contribuiscono significativamente all'immagine di muscolarità – in un certo senso, anche di "virilità" – donando molto spessore alla gabbia toracica . Questa è la ragione per la quale si tratta di muscoli ambiti soprattutto dal sesso maschile.

Chi ne fosse in grado, potrebbe anche cimentarsi su esercizi callistenici avanzati come V-push-up, push-up one arm muscle-up, front-lever ecc. La pertinenza e la gestione degli esercizi a corpo libero dipendono soprattutto dal grado di forza e dal rapporto peso potenza, e di conseguenza vanno gestiti.

Lo abbiamo anticipato: per far crescere il gran pettorale, la forza va stimolata in un ampio range di ripetizioni. Tuttavia:

Parametri allenanti e crescita dei pettorali

La crescita muscolare è strettamente legata all'incremento della forza; anzi, nei soggetti natural, potremmo dire che questi due aspetti sono direttamente proporzionali.

Non parliamo solo di forza massimale, ma anche di forza resistente, seppur di breve durata.

Questo perché l'allenamento della forza massimale promuove la crescita delle miofibrille, mentre l'allenamento della forza resistente di molte componenti citoplasmatiche (acqua, creatina fosfato, glicogeno, organelli, enzimi ecc.).

Pertanto, il parametro allenante al quale dare la precedenza è senza dubbio l'intensità, valutata come percentuale sulla singola ripetizione massimale (%1RM). Tuttavia, è bene specificare che, senza un volume che potremmo definire "allenante", la sola intensità non sarebbe in grado di determinare un adattamento muscolare apprezzabile in termini di forza e ipertrofia. In pratica, se alzassimo una sola volta il nostro massimale ogni giorno non otterremmo grossi risultati.

Ciò detto, intensità e volume sono due parametri allenanti inversamente proporzionali; cioè, se aumenta uno, deve diminuire l'altro. Più carico solleviamo e meno ripetizioni riusciremo a fare.

Non dimentichiamo però che: se nel corso della programmazione non riusciremo ad aumentare i parametri allenanti, non saremo nemmeno in grado di far crescere i nostri pettorali.

A questo proposito dobbiamo tenere bene a mente alcuni di concetti:

L'intensità per allenare la forza massimale è elevata. Il limite minimo è più meno dell'85% su 1RM; Il volume è il parametro allenante più facile da aumentare, ma anche quello al quale l'organismo si adatta prima; Il cosiddetto volume allenante è molto variabile a seconda dell'anzianità di chi si allena. Per un gruppo muscolare di medio-grandi dimensioni come il gran pettorale, questo può oscillare dalle 100 alle 200 rep totali per settimana – in media tra le 140 e le 160; L'intensità, ovvero i recuperi, sono il parametro meno importante. Soprattutto quando si lavora sulla forza, è anche possibile fare a meno dell'orologio – a patto che la seduta non diventi troppo lunga.

Esempi semplici di come modificare la tabella

Ecco alcuni consigli su come aumentare i parametri allenanti in maniera progressiva: