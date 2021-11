Come costruire la memoria muscolare

I muscoli sono organi deputati al movimento del corpo o di alcune sue parti. Alcuni di essi conferiscono motilità allo scheletro , altri ad organi di senso o a piccole strutture anatomiche. L'attività muscolare , quindi, non è cruciale solo per la locomozione, ma anche e soprattutto per diverse funzioni vitali come la circolazione sanguigna, la respirazione e la digestione dei cibi . Le cellule dei muscoli hanno la possibilità di contrarsi (ridursi in lunghezza) e di rilassarsi (ritornare alla lunghezza iniziale) in risposta a stimoli di varia natura (nervosa ed ormonale); questo alternarsi coordinato di eventi dà origine al movimento. Esiste una memoria muscolare, che è diverso dall'imparare a memoria una poesia o una sequenza di note da suonare con la chitarra, che consente di recuperare la massa muscolare anche dopo un periodo prolungato di stop all'allenamento.

Memoria muscolare: cos'è?

Ogni azione quotidiana implica una sequenza di tensione e rilassamento dei muscoli. Nel tempo, con la pratica continua, qualsiasi azione, come andare in bicicletta, ballare o giocare a golf, viene automatica, e riprodotta senza pensare alla sequenza dei movimenti. Tutto ciò si spiega con la cosiddetta "memoria muscolare", ossia l'apprendimento e la memoria di nuove abilità che si verificano essenzialmente nel cervello, non nei muscoli. I cambiamenti che avvengono nel cervello durante l'allenamento e l'apprendimento delle abilità, e la memoria alterano le informazioni che il cervello invia ai muscoli, modificando così i movimenti che vengono prodotti.

Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Oslo ha evidenziato come lo sforzo che il muscolo ha eseguito durante l'allenamento è stato memorizzato. Responsabili di questo processo sono le fibre muscolari, formate da cellule che hanno alcuni nuclei in grado di immagazzinare diverse informazioni, come gli esercizi che sono stati eseguiti in precedenza, e la reazione che i muscoli hanno avuto. Avendo memorizzato "questi dati", i muscoli riprodurrano i movimenti con facilità.

Potremmo affermare che non risulta rilevante da quanto tempo una persona abbia smesso di allenarsi, le fibre muscolari rimangono intatte, e i muscoli recupereranno il loro volume.