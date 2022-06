Come combattere braccia grosse o a tendina

Gli inestetismi che riguardano le braccia sono tra i meno amati dalle donne. Tra questi i più comuni sono braccia grosse o flaccide che assumono il classico aspetto a tendina. Nonostante a determinarli non siano quasi mai problemi di salute importanti, e quindi si possa tranquillamente decidere di non intervenire, esistono alcune azioni che coinvolgono alimentazione e fitness e che se portate avanti in modo sinergico, possono migliorare notevolmente la situazione.

Braccia grosse: cause Prima di intervenire su un inestetismo è fondamentale capire quali siano le cause scatenanti. Nel caso delle braccia grosse, quasi sempre a determinarle è il sovrappeso che fa depositare anche in questa parte del corpo tessuto adiposo extra. Questo a sua volta può essere il frutto di diversi fattori. Escludendo patologie specifiche o problematiche che necessitino di interventi medici di altro tipo, il sovrappeso è dovuto a un'alimentazione non corretta e dall'assunzione di più calorie di quelle che vengono bruciate.

Come combattere le braccia grosse Per una diagnosi corretta del problema è necessario avvalersi di un consulto medico ma una volta stabilito con certezza che le braccia grosse siano dovute a una condizione di sovrappeso, la prima cosa da fare è cercare di dimagrire, seguendo una dieta bilanciata con la supervisione di un professionista, in modo da eliminare o diminuire la presenza del tessuto adiposo in eccesso. Parallelamente, non si deve però trascurare l'attività fisica, che per combattere le braccia grosse gioca un ruolo fondamentale. Per snellirle in modo armonico è necessario eseguire esercizi mirati alla tonificazione degli arti superiori, onde evitare di incorrere in un altro inestetismo poco amato: le braccia a tendina. A questi si possono anche aggiungere esercizi cardio come corsa, cyclette o nuoto, che aiutano il processo di dimagrimento, spingendo il metabolismo a lavorare meglio e bruciare di più. Ottima come supporto, anche l'applicazione localizzata di patch a base di caffeina e tè verde, che svolgendo un'azione drenante, detossinante e disintossicante sciolgono il grasso e favoriscono il microcircolo.

Braccia a tendina: cause Le braccia si definiscono a tendina quando il loro aspetto è rilassato, e nella parte inferiore la pelle tende verso il basso. All'origine di questo inestetismo ci sono diversi fattori, tutti collegati alla mancanza di tono muscolare, che diventa più evidente con il passare del tempo. Questo problema molto spesso si presenta proprio nelle persone che hanno cercato di combattere le braccia grosse dimagrendo, senza però accompagnare la dieta all'esecuzione degli esercizi necessari per preservare la tonicità muscolare. Come avviene in altre parti del corpo infatti, il dimagrimento porta a una riduzione del tessuto sottocutaneo e soprattutto se è molto veloce o la pelle non particolarmente elastica, le braccia svuotate assumono un aspetto rilassato, ovvero a tendina.

Come combattere le braccia a tendina Le braccia a tendina una volta comparse non sono semplici da eliminare ma possono essere prevenute svolgendo con costanza esercizi mirati alla loro tonificazione. Per potenziare i benefici dell'allenamento una mano può arrivare anche dall'applicazione di creme corpo rassodanti, caratterizzate da texture ricca e formule contenenti ingredienti specifici come centella asiatica, vitamica C o echinacea, elementi che aumentano l'elasticità della pelle. Ad aiutarla a rimanere compatta sono invece amminoacidi, collagene e acido ialuronico, anch'essi ottimi se inseriti in un trattamento corpo localizzato. Esistono infine anche trattamenti professionali da svolgere in salone che possono migliorare la situazione, come quelli che si basano su luce led o radiofrequenze, che stimolando la produzione di elastina e collagene possono rendere la pelle delle braccia più tonica.