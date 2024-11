Come capire che scarpe da corsa prendere?

Esistono diverse tipologie di scarpa per correre. La scelta non è affatto semplice, ed è impossibile che questo articolo vada a sostituire la consulenza di un tecnico competente. Dando per scontato che "si sappia come indossarle" (quanto devono avvolgere il piede, quanto stringerle), prima di stabilire quale acquistare, ci sono da considerare moltissime variabili; le principali sono: Finalità: riguarda solo i corridori agonisti. Essi, infatti, fanno allenamenti anche molto diversi e ciò può richiedere scarpe più o meno sensibili, più o meno ammortizzate, più o meno leggere ecc.; Terreno e superfici: asfalto, sterrato, pista ecc.; Morfologia plantare: se il piede appoggia in maniera neutra, se prona o se supina; Forma del piede, se a pianta larga, stretta, collo pronunciato o meno; Peso del soggetto; Chilometraggio da percorrere a seduta; Per ciò che riguarda la taglia, c'è anche da considerare l'eventuale utilizzo di solette o plantari particolari, oppure lo spessore delle calze. Non ci occuperemo di orientare la scelta dei soggetti più avanzati che, un po' per esperienza, un po' perché frequentano gli "ambienti giusti", sanno già come muoversi. Piuttosto, proporremo alcune strategie di acquisto per le persone meno esperte. Nota: ricordiamo che le condizioni ortopediche, patologiche o anche solo parafisiologiche, possono risentire pesantemente della scelta sbagliata delle scarpe - anche se la tendenza a dare la colpa di tutto alle scarpe è comunque sbagliata. Shutterstock

A cosa fare attenzione sull'anatomia della scarpa? Ogni parte della scarpa da running ha uno scopo specifico ed è progettata per calzare il piede in un certo modo. Anche la minima differenziazione può influenzare le sensazioni e l'impatto. Abbiamo suddiviso gli elementi principali della scarpa da corsa in modo da identificarli facilmente, per assicurarsi che ognuna lavori correttamente. Tutto ciò che si trova sopra la suola è da considerare come tomaia, che, tradizionalmente, venivano realizzati in strati di tessuti e mesh cuciti e incollati insieme. Le versioni moderne utilizzano sempre più la lavorazione a maglia e la stampa 3D, per creare calzate monoblocco, senza cuciture, che si adattano e sostengono nei punti appropriati. Le superfici dovrebbero essere lisce ovunque, senza creare attriti o costrizioni. Il collare della caviglia è la fascia nella parte superiore dell'apertura della scarpa, che tiene fermo il tallone. Alcune scarpe utilizzano un'imbottitura spessa, mentre altre si affidano di più alla forma. Cerca di capire subito se il tallone scivola, fai attenzione a come interagisce l'imbottitura con le ossa laterali (soprattutto i malleoli) e se la il tendine d'Achille possa rimanere lesionato. Il controtallone è una coppa semirigida stratificata all'interno del retropiede, che sostiene il tallone. Alcune scarpe hanno un rivestimento esterno che svolge una funzione simile, mentre le scarpe più minimaliste hanno eliminato il controtallone per consentire la piena libertà di movimento. La ricerca ha dimostrato che i controtalloni non forniscono un gran controllo del movimento, ma centrano il tallone, per atterraggi stabili e un miglior supporto. Il movimento della caviglia deve essere confortevole. La sella della scarpa è l'area attorno al collo del piede. La sella interagisce con i lacci per tenere saldamente la scarpa. I designer hanno sviluppato una varietà di sovrapposizioni, occhielli e sistemi di allacciatura per adattarli perfettamente a qualsiasi forma. Fai attenzione a come calza, che non permetta scivolamenti e consenta al tempo stesso la naturale curvatura durante il passo. La punta comprende tutta la parte anteriore della tomaia. Spesso è ricoperta da un paraurti rinforzato che sostiene il tessuto rispetto alle dita e protegge dagli urti, in particolare nelle scarpe da trail. La punta dev'essere sufficientemente larga, che non dia fastidio, consentendo all'avampiede di flettersi e di espandersi naturalmente sia in larghezza che in lunghezza. Non dovrebbe creare crampi o sfregare sulle dita (nemmeno il mignolo). Idealmente, dovresti riuscire a muovere comodamente ogni dito all'interno della scarpa in posizione eretta.

Considera la superficie di corsa e la suola La suola esterna della scarpa è il punto in cui la gomma incontra la strada. Spesso è realizzata con vari composti di gomma o schiuma, posizionati in aree strategiche, per aumentare la durata o migliorare il rimbalzo o la flessibilità. Scegli materiali che forniscono aderenza e durata, senza aggiungere peso o rigidità eccessivi, e per una forma dell'impronta che si adatti alla tua e ti offra il livello desiderato di stabilità.

Forma dell'intersuola Per far sì che la scarpa si pieghi come si il piede, molte scarpe utilizzano delle scanalature flessibili sotto la pianta del piede. Anche l'elevazione della punta verso l'alto, chiamata toe spring, o la curvatura dell'intersuola, consentono al piede di "rotolare" meglio durante il passo. Piccole differenze di posizione o angolazione possono alterare la meccanica, la sensazione e il grado di flessione migliore per il passo e la velocità. Le intersuole in stile rocker possono facilitare un rotolamento più rapido durante l'andatura. Cerca una scarpa che si fletta o rotoli nel modo migliore per il tuo piede, al ritmo per cui utilizzerai le scarpe. L'intersuola è un materiale in schiuma tra la suola e la tomaia, progettato per ammortizzare il runner dalle forze d'impatto e guidare il piede durante la falcata. Ogni runner ha le sue preferenze. Scegli uno spessore e un materiale dell'intersuola che siano adatti alla velocità di corsa, che soddisfino il livello desiderato di morbidezza o rigidità, e che non abbiano peso eccessivo.

Ammortizzazione del tallone e dell'avampiede L'ammortizzazione del tallone è il materiale dell'intersuola progettato per ridurre al minimo l'impatto con il tallone. Oltre a utilizzare una varietà di materiali ammortizzanti, alcune scarpe presentano un'area "crash pad" più morbida sul bordo esterno del piede, o una parte esterna arrotondata per ammorbidire l'atterraggio. La ricerca ha dimostrato che il corpo complessivo fornisce la maggior parte dell'ammortizzazione per le articolazioni, e che si atterra più duramente con una scarpa più ammortizzata; quindi, l'ammortizzazione del tallone è in gran parte una questione di comfort percepito. Trova l'equilibrio tra ammortizzazione, stabilità e sensazione del terreno. Durante le corse di prova, cerca di capire se la scarpa tocca dove vorresti e se rotola dolcemente. L'ammortizzazione dell'avampiede è progettata per ridurre l'impatto delle maggiori forze del passo che si verificano nella parte anteriore del piede durante il caricamento e la spinta. L'ammortizzazione della scarpa sull'avampiede protegge le strutture del piede. Nuovi materiali e design "a ritorno di energia" potrebbero sia proteggere che spingere il piede. Presta attenzione alla reattività della scarpa, cercando un equilibrio tra comfort di ammortizzazione e una solida spinta.

Heel-Toe Drop Il drop è la differenza di altezza tra il tallone e la punta del piede, quando si è in piedi. Gli esperti non sono d'accordo sull'importanza del drop in relazione agli infortuni, ma concordano sul fatto che cambiare drop distribuisce le forze in modo diverso al piede e alla gamba, e può alterare il passo. Scegli una scarpa che ti faccia sentire bene dall'atterraggio allo stacco, e che riduca lo stress su qualsiasi parte debole del piede. Le scarpe a drop zero posizionano sia il tallone che la punta equidistanti dal terreno.

Valuta la tua andatura e il tuo stile di corsa I designer utilizzano varie tecnologie (come supporti mediali, schiume a doppia densità, cunei vari, guide e geometrie di scarpe più ampie) per cercare di impedire al piede di muoversi eccessivamente, principalmente in iperpronazione o rotazione verso l'interno. Gli scienziati concordano sul fatto che la maggior parte delle persone non ha bisogno di supporto per la pronazione, ma i dispositivi di controllo e stabilità sembrano anche aiutare alcuni runner a mantenere il loro movimento ideale. La tua scarpa dovrebbe offrire stabilità e supporto, non ipercorrezione. Ma se hai iperpronazione, potresti necessitare di una scarpa che offra più di queste caratteristiche stabilizzanti.

Prova una nuova soletta La sockliner, o soletta, è un cuscinetto rimovibile in schiuma da collocare all'interno della scarpa, che ammortizza i contorni inferiori dell'alloggio del piede. Insieme alla geometria della scarpa, fornisce la maggior parte di ciò che le persone pensano sia un "supporto dell'arco plantare", e conferisce alla scarpa il comfort iniziale. Fai attenzione a come senti la scarpa durante la corsa, perché il piede lavora dinamicamente. Se indossi un plantare, assicurati che si adatti anche comodamente all'interno.