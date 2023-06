Come calcolare la propria età biologica con la Fitness age

L'età anagrafica non sempre corrisponde a quella biologica o è indicatrice dello stato di forma delle persone. Molti fattori infatti la determinano. Per calcolare la propria età in base alla prestanza fisica esiste una tecnica precisa, chiamata Fitness Age, che si basa sull'esecuzione di alcuni esercizi che sarebbero particolarmente rivelatori.

Cos’è la Fitness age Di Fitness age si è parlato per la prima volta nel 2013, quando il termine è uscito dalla Norwegian University of Science and Technology. Secondo chi lo ha coniato e i molti esperti che negli anni successivi lo hanno usato, indica il modo di calcolare l'età reale del corpo delle persone, che spesso differisce da quella anagrafica. Il test di misurazione della fitness age si basa sul proprio VO2max, che corrisponde al massimo consumo di ossigeno, ma i parametri tenuti in considerazione in questa tecnica di misurazione comprendono anche la routine di allenamento, la frequenza cardiaca e la capacità respiratoria generale.

Come si calcola Indicativamente, gli esseri umani crescono fino a raggiungere a 25 anni il picco della propria capacità fisica e della freschezza mentale. A partire dai 30 anni la forza muscolare e la resistenza cardiovascolare diminuiscono, se pur lentamente, progressivamente. Dopo i 50 anni anche le ossa e il cervello iniziano a risentire del tempo che passa ma se l'invecchiamento non è ovviamente un processo che può essere completamente fermato, molto si può fare per rallentarlo e renderlo meno impattante nella quotidianità, a partire dall'attività fisica. Secondo la teoria della fitness age, per stabilire quale sia la propria età biologica è necessario svolgere sei esercizi e poi, in base ai risultati raggiunti, annotare le età corrispondenti. Una volta ottenute quelle relative ai primi cinque esercizi, queste devono essere sommate e divise per 5. Il risultato deve poi essere sommato al punteggio della sesta ed ultima prova, basata sulla mobilità. L'età che ne emerge determina la fitness age che, ovviamente non è irreversibile ma può cambiare nel corso degli anni e soprattutto può essere modificata se ci si dedica all'attività fisica meglio e in modo più costante. Ecco gli esercizi da compiere.

Esercizi VO2max/Cardio

Forza massimale

Forza relativa

Forza funzionale

Coordinazione

Mobilità

VO2max/Cardio La misurazione della fitness age comincia dalla conoscenza del valore del proprio VO2 max, che è un ottimo indicatore della capacità complessiva di ognuno di svolgere un allenamento perché rappresenta la quantità di ossigeno che si utilizza durante l'attività fisica. Per calcolarlo si deve correre per 1.600 metri il più velocemente possibile, meglio se all'aria aperta. Se si riesce a farlo in meno di 7,20 minuti l'età biologica è pari a 25 anni, meno di 7,40 35, più di 8 45, più di 8.40 55 e più di 8.4' 65.

Forza massimale Il secondo step consiste nel misurare la propria forza massimale e la resistenza della presa. Per farlo ci si deve posizionare all'interno di una trap bar, afferrare le maniglie e sollevarla, poi camminare per 30 metri senza far cadere la barra. Se non si ha a disposizione una trap bar si possono usare anche manubri o kettlebell pesanti. Se si riesce a trasportare il 175% del peso corporeo l'età biologica è 25 anni, 150% 35, 125% 45, 100% 55.

Forza relativa Il terzo esercizio serve a misurare la forza relativa di una persona, ovvero quanto questa è forte rispetto alle dimensioni del proprio corpo. Per conoscere il verdetto si devono fare quanti più piegamenti si riesce. Quando ci si accorge di non riuscire più a compierli e che i movimenti iniziano a non essere più fluidi e precisi significa che si è arrivati al proprio limite. Ci si deve quindi fermare e segnare il numero di ripetizioni che si sono svolte. Con 28 ripetizioni l'età biologica è pari a 25 anni, 21 35, 16 45, 12 55 e 11 65.

Forza funzionale Questo esercizio quantifica la capacità di svolgere alcune attività quotidiane comuni come sollevarti da terra, che però con il passare degli anni se non ci si mantiene in allenamento diventano più complesse. Sdraiarsi a terra supini e mettere un kettlebell sopra la testa, con il braccio teso di fronte a sé e poi cercare di alzarsi tenendo sempre il kettlebell sollevato sopra la testa. Se si riesce a compiere l'esercizio con un carico di 24 kg l'età biologica è 25 anni, 20 35, 16 45, 12 55 e 0 65.

Coordinazione Mantenere una buona coordinazione è fondamentale per potersi dire in forma. Questo esercizio consiste nel fare quanti più salti possibili con la corda, usando una gamba sola. Ripetere l'esercizio con entrambe le gambe e segnare il numero più alto di ripetizioni che si riescono a fare. Se si riescono a fare 50 salti consecutivi l'età biologica è 25 anni, 45 35, 35 45, 25 55, 10 65.