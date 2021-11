Come bruciare più calorie con la camminata

Camminare a inizio giornata è ancora più utile rispetto a un altro orario per mantenersi in salute.

Camminare è un ottimo modo per tenersi in forma e bruciare calorie , soprattutto se lo si fa con costanza.

Per ottenere tali benefici se ci si allena all'aperto basta dirigersi in una località collinare , mentre se lo si fa su un tapis roulant è necessario aumentare la pendenza , iniziando dal 5% per poi salire progressivamente a seconda del proprio grado di resistenza .

Anche se condotta a un'intensità relativamente bassa, una camminata su un terreno pianeggiante consente di bruciare da 120 a 200 calorie in soli 30 minuti . Questi numeri però aumentano di circa il 60% se la stessa attività avviene in salita.

Aumentare la velocità

Come avviene anche per tutti gli altri allenamenti cardio, aumentare il ritmo consente di aumentare notevolmente le calorie bruciate, passando dalle 150 in 30 minuti per una camminata a 6 chilometri orari, a 190 calorie per 30 minuti con una camminata da 7 chilometri orari. Anche se la differenza sembra minima si tratta di un numero di calorie che sommate, giorno dopo giorno, possono fare la differenza.

Se non si riesce a sostenere una velocità maggiore per tutto il tempo della camminata si può svolgere per un allenamento ad alta intensità, durante il quale alternare brevi momenti di camminata sostenuta a periodi di recupero di camminata più lenta.

Una sequenza di camminata HIIT potrebbe essere questa.