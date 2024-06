Come aumentare la larghezza delle spalle? Esercizi e trucchi

Le spalle larghe sono una caratteristica morfologica che partecipa ad un costrutto estetico di forza (fisica) e vigore generale. Tipicamente maschile - ma solo a causa di retaggi basati nient'altro che su stereotipi - questo aspetto viene spesso apprezzato anche nelle donne. In questo articolo spiegheremo in che modo rendere le spalle esteticamente più larghe, parlando sia dei distretti muscolari coinvolti, dia di come allenarli e, non meno importante, di come allenarsi per migliorare le proporzioni. Shutterstock

Come avere le spalle più larghe? Quali esercizi scegliere? "Tagliamo la testa al toro", sperando di facilitare la lettura di tutti coloro che non intendono approfondire ulteriormente. I migliori esercizi per allargare le spalle sono: Alzate : laterali per il deltoide centrale, e frontali per quello anteriore: Nelle alzate laterali è bene tenere a mente che l'omero non dev'essere né intraruotato, né extraruotato, deve lavorare in tutto il range of motion (ROM) utile - cioè da 0° (lungo i fianchi) a 180° (parallelo alle clavicole), oltre i quali interviene il trapezio; possono essere eseguite un braccio per volta o a due braccia: l'esercizio bilaterale consente di sviluppare generalmente più forza, ma è estremamente soggetto a cheating come l'oscillazione del busto e ROM incompleti; è possibile scegliere manubri / kettlebell o i cavi o l'elastico: l'uso dei cavi permette di enfatizzare lo stimolo anche nei primi gradi di abduzione; la posizione può essere in piedi, seduti su panca, su un fianco su panca a 30°, sdraiati a terra usando i cavi bassi: la posizione seduta, e ancor più quella sdraiata, permettono di ridurre il cheating; l'inclinazione del busto su panca consente di lavorare sui primi angoli di abduzione anche con i manubri.

: laterali per il deltoide centrale, e frontali per quello anteriore: Macchine isotoniche specifiche : riducono molto i cheating e consentono di lavorare ad ampio ROM; non sono apprezzate dagli amanti della forza;

: riducono molto i cheating e consentono di lavorare ad ampio ROM; non sono apprezzate dagli amanti della forza; Tirate al petto con bilanciere EZ : tenendo bene a mente che l'omero deve abdursi in posizione neutra ; se il carico è eccessivo, l'omero rimane intraruotato e la tirata coinvolge il deltoide posteriore . Ergo: i progressi non sono a carico della spalla centrale, ma si tratta di cheating che distribuisce lo sforzo;

: tenendo bene a mente che l'omero deve abdursi in ; se il carico è eccessivo, l'omero rimane intraruotato e la tirata coinvolge il deltoide . Ergo: i progressi non sono a carico della spalla centrale, ma si tratta di cheating che distribuisce lo sforzo; Esercizi complessi ma non specifici: ad esempio 6 ways, Arnold press, military press.

Quanto tempo ci vuole per allargare spalle? Una delle domande più frequenti riguarda il tempo necessario ad allargare le spalle. Come vedremo sotto, si tratta di una miglioria estetica che può richiedere diversi accorgimenti. Pertanto, non c'è una vera e propria risposta. Ci limiteremo a dire, tuttavia, che nei neofiti o in coloro che hanno appena terminato il condizionamento generale, la scelta dei giusti esercizi e dell'allenamento più appropriato possono fornire risultati apprezzabili già in alcuni mesi.

Regione anatomica delle spalle e muscoli implicati La regione anatomica delle spalle è sostanzialmente quella compresa tra la zona cervicale e la parte alta del busto . Corrisponde al punto di larghezza massima della figura umana. Anticipiamo fin da subito che la larghezza delle spalle è in gran parte dovuta a variabili ossee sulle quali non è possibile intervenire: lunghezza delle clavicole, forma dell'epifisi dell'omero e conformazione dell'articolazione gleno-omerale. Ma non tutto è perduto. Sulle ossa si inseriscono ovviamente i muscoli scheletrici, che vanno a creare uno spessore sul quale possiamo lavorare con un margine di miglioramento variabile, e sopra di essi l'adipe e la pelle - come vedremo, tutt'altro che trascurabili. Pertanto, alla domanda: Come si fa ad allargare le spalle? Noi rispondiamo che, siccome i muscoli più "esterni" delle spalle sono i deltoidi, per allargarle il lavoro di muscolazione andrà incentrato soprattutto su di essi . Non partecipano ad allargare le spalle - anzi, in un certo senso hanno l'effetto estetico opposto - i fasci superiori dei trapezi, muscoli posteriori facenti parte sia della regione delle spalle che della schiena. Eviteremo di entrare troppo nel dettaglio e ci limitiamo a specificare che questi grossi e potenti muscoli partecipano a numerosi movimenti, perché possiedono fibre orientate in diverse direzioni. Molti esercizi, sia per lo sviluppo delle spalle che per la schiena, se "mal fatti", vanno ad agire prevalentemente sui trapezi. I trapezi sono i muscoli che supportano gran parte dei cheating nei movimenti di tirata ed alzata. Cenni anatomo funzionali dei deltoidi I deltoidi sono muscoli multipennati che, da un lato convergono tutti in un unico tendine collegato alla tuberosità deltoidea dell'omero, mentre dall'altro si dividono in 3 fasci: Anteriore o clavicolare, che si inserisce sulla clavicola, ed è deputato soprattutto alla flessione dell'omero, all'antiversione della spalla e all'intrarotazione;

o clavicolare, che si inserisce sulla clavicola, ed è deputato soprattutto alla flessione dell'omero, all'antiversione della spalla e all'intrarotazione; Centrale o acromiale, che si inserisce sull'acromion, ed è incaricato soprattutto dell'abduzione vera dell'omero e all'anteroposizione della spalla;

o acromiale, che si inserisce sull'acromion, ed è incaricato soprattutto dell'abduzione vera dell'omero e all'anteroposizione della spalla; Posteriore o spinale, che si inserisce sulla spina della scapola, ed è impegnato nell'estensione dell'omero, alla retroposizione della spalla e all'extrarotazione. I fasci che partecipano maggiormente all'allargamento delle spalle sono il centrale e il frontale.

Quale movimento per allargare le spalle? Alla luce di quanto detto sopra, il movimento principale da eseguire per allargare le spalle sono: l'abduzione vera dell'omero, ovvero l' alzata laterale .

. la flessione dell'omero, ovvero l'alzata frontale. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che l'allenamento delle spalle è molto più complesso di così. Non solo perché agiscono in sinergia ai grossi gruppi muscolari nei pesanti esercizi multiarticolari, ma anche perché - come anticipato - le spalle sono costituite da una parte dei trapezi. Questo articolo è tuttavia incentrato su come allargarle, e i trapezi, in tal senso, non hanno un ruolo estetico positivo.