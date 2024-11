Come aumentare la forza nel bodybuilding?

Gli esercizi più indicati per lo stimolo di forza sono i multiarticolari svolti in maniera pesante. Ma è anche vero che, nel culturismo, non esistono esercizi "fondamentali". Pertanto, chi non può eseguire squat e stacco può cimentarsi nelle macchine isotoniche.

C'entra eccome, perché la forza è una capacità condizionale strettamente legata anche alla "quantità" di tessuto contrattile - massa muscolare . Non stiamo dicendo che, tra due persone , quella più muscolosa è necessariamente più forte - anche se, spesso, è proprio così - ma, piuttosto, che aumentando la forza nella stessa persona si può ottenere un vantaggio in termini di masse muscolari.

Il bodybuilding si basa sulla costruzione di masse muscolari e sulla riduzione dell' adipe sottocutaneo per metterle in evidenza. Non c'è una vera e propria prestazione atletica da perseguire; ma allora, cosa c'entra la forza col culturismo?

Esercizi più indicati per l'allenamento della forza nel bodybuilding

Gli esercizi nei quali l'erogazione di un elevato grado di forza risulta più semplice sono:

In sostituzione, magari per limitazioni funzionali, possiamo scegliere:

per quadricipiti e glutei: leg press o hack squat

per il petto: chest press machine

per la schiena: lat-machine o simili e pulley orizzontale o simili.

La modalità migliore per eseguire questi esercizi è con basse rep, alta intensità (rispetto alla %1RM), recuperi totali, affaticamento interno / fatica bassa (buffer alto). Per intenderci, volendo eseguire 30 rep totali di squat/panca/rematore pesante, è molto meglio impostare 5 set da 6 rep a buffer, piuttosto che 3 set da 10 rep a cedimento essendo obbligati a ridurre il carico alla fine della terza.

Per migliorare nel gesto atletico, squat e panca andrebbero fatti 2 volte a settimana. Ma è anche vero che al bodybuilder non interessa l'aspetto puramente tecnico-prestativo, pertanto possono limitarli a 1 volta, inserendo una variante nel secondo giorno di quel determinato gruppo muscolare.

Complementari che possono comunque risultare utili

Meno indicati per muovere grossi pesi, ma estremamente utili per "completare" lo stimolo sul muscolo, sono cosiddetti complementari. Questi richiedono una contrazione differente, magari con un angolo articolare diverso, o in pre-stiramento o pre-accorciamento, rispetto al multiarticolare pesante.

Ricordiamo che la variazione dello stimolo (in tutte le sue interpretazioni) è determinante per sfruttare al massimo le proprie potenzialità fisiologiche. Inoltre, i multiarticolari pesanti offrono sì uno stimolo molto intenso, ma solo sui muscoli principalmente coinvolti. Gli altri, che hanno una mansione coadiuvante secondaria o di stabilizzazione, richiedono sempre un complementare o, nell'eventualità, un tentativo di isolamento. Vediamone alcuni:

Rispetto ai precedenti, possiamo lavorare con range di ripetizioni più alte; ad es. 8 (tipicamente, in 4 set x 8 rep con buffer nelle prime 2-3 e verosimilmente il cedimento nell'ultima). Il grado di affaticamento interno può avvicinarsi al cedimento, ma rimane importante lavorare con sovraccarichi non trascurabili. Il recupero ha ancora poca importanza.

Esercizi di isolamento - finisher

Perché inserire gli esercizi di isolamento in un articolo in cui si parla dell'importanza della forza? Perché, come abbiamo detto, anche la forza resistente è un tipo di forza importantissima nel bodybuilding.

Questi esrcizi, svolti come finisher, permettono di lavorare a cedimento muscolare in maggior sicurezza rispetto agli altri.

Questi esercizi si utilizzano come finisher perché servono per lavorare a cedimento in sicurezza. I recuperi possono essere accorciati per focalizzarsi sulla tolleraza al lattato. Si deve lavorare con rep medio-alte, diciamo dalle 10 in su; l'esempio tipico è il 2-3 set per 12-15 rep. Se abbiamo lavorato con multiarticolari prima, per i grossi muscoli sono sufficienti 2 set a cedimento; per i muscoli piccoli invece, che vengono sollecitati in prima battuta previo isolamento, possiamo arrivare tranquillamente a 3 esercizi da 3 set con medio-alte rep (in totale circa 90 rep).