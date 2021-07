Come assottigliare i muscoli delle braccia

I muscoli delle braccia piuttosto sviluppati possono essere il risultato di allenamenti intensivi, soprattutto inerenti a discipline come basket, baseball e nuoto. Si tratta di una caratteristica che però non piace a tutti, e per la quale esistono alcuni rimedi. Attraverso una serie di strategie diverse, infatti, si possono sviluppare muscoli delle braccia più piccoli e più tonici. Ecco come.

Fare un allenamento di forza Fare attività fisica che sviluppi la forza è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Le opzioni sono diverse ma uno degli esercizi più utili è il plank, che può essere inserito in un circuito più complesso di allenamento della forza, da svolgere due o tre giorni alla settimana per 30 minuti alla volta. Plank Sdraiarsi a terra in posizione prona.

Piegare i gomiti a 90 gradi, allineandoli perpendicolarmente alle spalle.

Alzare il corpo in modo che formi una linea retta dalla testa ai talloni e poggiare tutto il peso sugli avambracci e sulla punte dei piedi.

Tenere la testa e il collo dritti e i muscoli addominali e i glutei sempre contratti.

Mantenere la posizione per 10 secondi e poi tornare a riposo. Ripetere per il numero di serie che si riesce a svolgere e aumentarle nel tempo.

Fare esercizi completi a corpo libero Gli esercizi a corpo libero sono estremamente funzionali per raggiungere questo obiettivo perché possono aiutare a mantenere i muscoli definiti senza far perdere una grande quantità di tono. I migliori sono piegamenti sulle braccia, trazioni ed esercizi con fasce elastiche di resistenza. Piegamenti sulle braccia Inginocchiarsi e appoggiare le mani a terra, alla stessa larghezza delle spalle e con le dita rivolte in avanti.

Stendere i piedi all'indietro alla distanza desiderata ma tenendo conto che più sono vicini maggiore è l'efficacia dell'esercizio.

Controllare che il corpo formi un asse dritto.

Inspirare e piegare lentamente le braccia, spingendo il petto verso terra in modo lento e controllato. In questa fase, i gomiti devono essere leggermente piegati e tendere all'indietro.

Scendere fino a che si percepisca di riuscire a tenere il corpo in tensione.

Espirare e spingere sulle braccia per tornare alla posizione alta.

Eseguire tre serie da 15 ripetizioni. Trazioni alla sbarra Afferrare la barra per trazioni, tenendo i palmi delle mani rivolti verso di sé e le braccia alla stessa larghezza delle spalle.

Tenere le braccia quasi tese e braccia e spalle in tensione.

Sollevarsi fino a portare il mento al di sopra della sbarra.

Scendere lentamente verso la posizione iniziale e ripetere il movimento. Curl con fascia elastica di resistenza Inginocchiarsi, sedendosi sui talloni e tenendo la schiena dritta e le spalle rilassate.

Posizionare la fascia elastica di resistenza sotto un ginocchio e tenerla con la mano del braccio corrispondente.

Tirare la fascia e portare la mano verso la spalla in direzione opposta alla sua resistenza. In questa fase, assicurarsi che la parte superiore del braccio rimanga ferma, e il gomito sia in linea con la spalla e aderente al corpo.

Lasciare andare la presa e ritornare alla posizione di partenza.

Eseguire 10 ripetizioni, poi passare all'altro lato.

Allenarsi con manubri leggeri Anche eseguire curl ed estensioni per tricipiti e bicipiti con pesi leggeri è un'ottima opzione per sviluppare muscoli definiti ma non eccessivi. L'ideale è usare manubri da 2 o 3 kg. L'esecuzione di tre serie da 15 ripetizioni può aiutare a bruciare calorie, ridurre le dimensioni delle braccia e impedire che i muscoli delle braccia diventino flaccidi. Curl con manubri Posizionarsi in piedi, con le braccia lungo il corpo, un manubrio in ogni mano e i palmi delle mani rivolti verso l'interno.

Flettere i gomiti e portare i manubri verso il petto contemporaneamente.

Estendere le braccia e tornare alla posizione iniziale. Curl con manubri alternati Un'alternativa semplice all'esercizio precedente potrebbe essere quella di flettere le braccia in modo alternato.

Mettersi in posizione eretta e impugnare un manubrio in ogni mano.

Alzare un manubrio senza spostare i gomiti e contemporaneamente ruotare il polso verso l'esterno, in modo che il palmo della tua mano arrivi ad essere rivolto verso il soffitto.

Quando il braccio è completamente contratto, abbassarlo e ripetere la sequenza di movimenti dall'altro lato.

Fare regolarmente esercizi cardio L'esercizio cardiovascolare può aiutare a perdere il grasso corporeo in eccesso che potrebbe far sembrare i muscoli delle braccia più grandi di quanto si desideri. L'ideale sarebbe fare sessioni di 30 minuti di esercizio cardiovascolare, cinque giorni alla settimana. Diverse le discipline che si possono scegliere: corsa, jogging, aerobica, ciclismo, nuoto, danza e camminata veloce. Se si hanno ginocchia o articolazioni deboli, o si è reduci da un infortunio o un intervento chirurgico, meglio scegliere una disciplina cardio a basso impatto come il nuoto.