Come allenarsi al meglio salendo e scendendo le scale

Molto spesso a causa dei ritmi frenetici della vita quotidiana, trovare tempo per svolgere attività fisica è complicato. Un modo semplice per ridurre, almeno in parte, la sedentarietà, potrebbe però essere quello di abbandonare l'uso dell'ascensore e preferire le scale.

Salire e scendere i gradini infatti aiuta a rimanere in forma, porta con sé numerosi benefici e si tratta di un esercizio veloce, a costo zero e che non impatta minimamente con l'ambiente.

Inoltre, le scale sono anche ottime per costruire attorno a loro un allenamento più completo.